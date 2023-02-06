ضحايا لبنانيين في زلزال تركيا وسوريا.. من هم؟

كشف النائب محمد سليمان عن مقتل لبنانيين في الزلزال الذي وقع في تركيا.

وأضاف عبر “تويتر”: “رحم الله شهداء وادي خالد وعكار ولبنان في زلزال تركيا, الدكتور وسام الأسعد وابنته ندوة، عزائنا كبير بفقدان شبابنا في بلاد الاغتراب”.









واشارت معلومات الى ان زوجة الدكتور الاسعد وابنه في حالة الخطر بعد اصابة بالغة تعرّضا لها جراء الزلزال.

كما أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب “وجود لبنانييْن إثنين في منطقة الزلزال، لكن الاتصال معهما متعذّر بسبب انقطاع الاتصالات، ونتابع المسألة مع المعنيين.”

وفي وقت سابق من اليوم، نعى أهالي جبل محسن في طرابلس، الشابة سيلينا الهضام ووالدتها سوسن، اللتين تُوفيتا في اللاذقية، بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

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