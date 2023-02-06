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ضحايا لبنانيين في زلزال تركيا وسوريا.. من هم؟

February 6, 2023

كشف النائب محمد سليمان عن مقتل لبنانيين في الزلزال الذي وقع في تركيا.

وأضاف عبر “تويتر”: “رحم الله شهداء وادي خالد وعكار ولبنان في زلزال تركيا, الدكتور وسام الأسعد وابنته ندوة، عزائنا كبير بفقدان شبابنا في بلاد الاغتراب”.




واشارت معلومات الى ان زوجة الدكتور الاسعد وابنه في حالة الخطر بعد اصابة بالغة تعرّضا لها جراء الزلزال.

كما أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب “وجود لبنانييْن إثنين في منطقة الزلزال، لكن الاتصال معهما متعذّر بسبب انقطاع الاتصالات، ونتابع المسألة مع المعنيين.”

وفي وقت سابق من اليوم، نعى أهالي جبل محسن في طرابلس، الشابة سيلينا الهضام ووالدتها سوسن، اللتين تُوفيتا في اللاذقية، بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

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