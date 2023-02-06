وزير الداخلية: لا سقوط لمبانٍ في لبنان جراء الزلزال

جزم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الا صحة للمعلومات المتداولة عن انهيار مبانٍ في شمال لبنان وبيروت، نتيجة ارتدادات الزلزال التركي.

وقال فجر اليوم الإثنين: “لا صحة للأخبار المتداولة عن سقوط مبان في الشمال أو في بيروت، وحتى الساعة تم تسجيل سقوط حائط في برج حمود وبعض الأضرار المحدودة في موقع آخر”.









وتابع: “اليوم هناك جلسة لمجلس الوزراء وسيكون ملف أضرار الزلزال على طاولة مجلس الوزراء ولو كان من خارج جدول الجلسة الحكومية”.

وختم: “ندعو جميع المواطنين الى اخلاء المباني القديمة في حال وجود تصدعات كثيرة فيها خوفاً من أي كارثة جديدة”.