منطاد تجسس صيني يحلق فوق شمال الولايات المتحدة .. والبنتاغون يقرر عدم إسقاطه

تراقب حكومة الولايات المتحدة منطاد مراقبة من الصين مشتبه به كان يتحرك فوق الولايات الشمالية خلال الأيام العديدة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية( البنتاغون) الجنرال بات رايدر خلال إفادة بعد ظهر الخميس إن الحكومة الأمريكية رصدت منطادًا للمراقبة على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة.









وأضاف ” اكتشفت حكومة الولايات المتحدة وتتبعت منطادًا للمراقبة على ارتفاعات عالية فوق الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وتواصل الحكومة الأمريكية بواسطة وكالة (نوراد) تعقبه ومراقبته عن كثب.

ويسافر المنطاد (البالون) حاليًا على ارتفاع جيد فوق الحركة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدًا عسكريًا أو ماديًا للأشخاص على الأرض.

وقد لوحظت حالات من هذا النوع من نشاط البالون سابقًا على مدار السنوات العديدة الماضية، وبمجرد اكتشاف المنطاد ، تصرفت الحكومة الأمريكية على الفور للحماية من “جمع المعلومات الحساسة”، وفقاً للمتحدث باسم البنتاغون.

وقال مسؤول دفاعي كبير إن الحكومة الأمريكية “واثقة” من أن بالون المراقبة هو ملك جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف المسؤول الدفاعي أن المنطاد كان فوق ولاية مونتانا مؤخرًا، وأضاف أن المسؤولين يفكرون في إسقاط الطائرة بأصول عسكرية، لكنهم قرروا عدم القيام بذلك بسبب المخاطر المرتبطة بذلك.

وأوضح “لقد رأيت العديد من التقارير أمس بشأن توقف أرضي في مطار بيلينغز وتعبئة العديد من الأصول، بما في ذلك طائرات F-22”.

وقال:” وضعنا بعض الأشياء في المحطة في حالة اتخاذ قرار بجلب ذلك، أثناء وجود المنطاد فوق مونتانا، لذلك أردنا التأكد من أننا كنا ننسق مع السلطات المدنية لتفريغ المجال الجوي حول تلك المنطقة المحتملة. ولكن حتى مع هذه التدابير الوقائية المتخذة، كان حكم قادة الجيش أن لا نفعل ذلك لتقليل الخطر بدرجة كافية، لذلك لم ننتهز الفرصة”.