الجميّل: بس حدا يقرب عبيوتنا رح ندافع عن حالنا

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في المؤتمر العام للحزب أن “لبنان بالنسبة للكتائب ليس وطنا انما روح وعندما خاضت الكتائب معركة الاستقلال وناضلت من اجل هذا الكيان كان هدفها خلق مساحة تعترف فيها بالحرية والتطور والديمقارطية والازدهار كي يعيش الانسان على هذه الارض بحرية”، وقال: “ما يحصل اليوم هو محاولة قتل هذه الروح وتغيير وجه لبنان لان اذا قتلنا روحه نغير بذلك وجهه وكل ما يكوّن من خصوصية، وهم يحاولون قتل الحرية والديموقراطية والاقتصاد القوي الحر والانفتاح على العالم. لسنا امام مرحلة عادية انما امام محاولة لقتل البلد وتفريغه من معانيه”.

أضاف: “من يحاول ان يقضي على هذه الروح ليس فئة من اللبنانيين انما حزب مسلح يأخذ طائفته رهينة ويحاول تحويل الصراع في لبنان الى صراع طوائف وتحريك كل العصبيات التي نراها اليوم. من السهل اليوم ان اقف امامكم وارفع النبرة الطائفية، ولكن هل اكون بذلك اشهد للحقيقة؟ لا”.









وتابع: “المعركة اليوم ليست على فئة من اللبنانيين بل على معنى وجود هذا البلد بمسيحييه ومسلميه “، لافتا إلى أن “من يحاول القضاء على لبنان هو مجموعة مسلحة تأخذ طائفتها رهينة وتحاول تحويل الصراع إلى تحريك الحساسيات والعصبيات بين الطوائف. الصراع هو بين اللبنانيين الذين يريدون العيش في بلد متطور ويريدون المحافظة على نظامهم الديموقراطي وعلى نمط الحياة وبالمقابل بين من يحاول ان يقضي على هذه الامور وهو ايديولوجية لا علاقة لها بلبنان وبسلاح لا علاقة له بلبنان”.

وقال: “سلموا البلد لحزب الله بحجة الدفاع عن المسيحيين وهذه هي الحقيقة والاهم ان نحافظ على رسالة المؤسس الذي كان واضحا ان الكتائب هو حزب كل لبنان واللبنانيين وان نحافظ على كلمة بيار امين الجميّل الذي قال في ساحة الشهداء معركتنا هي من اجل كل اللبنانيين”.

وقال: نحن سنعطل الانتخابات الرئاسية اذا قرر الفريق الآخر ايصال مرشح يغطي سلاح حزب الله للست سنوات المقبلة.

وختم: “ما رح نتعدى على حدا وبدنا الدولة تحمينا ولكن بس حدا يقرب عبيوتنا رح ندافع عن حالنا”.