سعر “صيرفة” خاص لرواتب موظفي القطاع العام

مع تصاعد أسعار الدولار في السوق وتحرّك سعر منصة صيرفة نحو 42000 ليرة، وبسبب “التأخير من قبل وزارة المالية بتحويل معاشات موظفي القطاع العام إلى المصارف”، خصَّ مصرف لبنان هؤلاء الموظّفين بسعر صيرفة السابق لسحب رواتبهم لشهر شباط. مما يكسبهم هامش ربح إضافي عن سعر صيرفة الحالي، 42000 ليرة.

وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً أكّد فيه “الاتفاق مع وزير المالية يوسف الخليل، على اعتماد سعر 38000 ليرة لسحوبات رواتب القطاع العام لشهر شباط، وفقاً للتعميم الأساسي 161”.