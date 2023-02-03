ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار ٣٥٪

سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً في أعداد المسافرين الذين استخدموا هذا المرفق بنسبة فاقت 35 بالمئة في الشهر الأول من العام الجاري 2023، وبلغ المجموع العام للركاب 492 ألفاً و 835 راكباً وبلغ عدد الرحلات الجوية 4490 رحلة بزيادة 22,37 بالمئة عن نفس الفترة من العام الفائت.

وقد توزعت حركة المطار خلال شهر كانون الثاني 2023 على الشكل التالي:









– المسافرون:

بلغ مجموع الركاب عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر كانون الثاني المنصرم 492 ألفاً و 835 راكباً (بزيادة 35,16 بالمئة عن الشهر الأول من العام 2022)، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 38,47 بالمئة وسجل 212 ألفاً و255 راكباً كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 33 بالمئة وسجل 280 ألفاً و135 راكباً. اما عدد ركاب الترانزيت فإنخفض بنسبة 41,52 بالمئة وبلغ 445 راكباً.

– الرحلات الجوية:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر كانون الثاني الماضي 4490 رحلة (بزيادة 22,37 بالمئة عن الشهر ذاته من العام 2022)، اذ ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 22,33 بالمئة وسجل 2246 رحلة، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 22,42 بالمئة وسجل 2244 رحلة.