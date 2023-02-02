إقفال جميع فروع “فرنسبنك” غداً بسبب قبول طعنَين تمييزيَّين مقدّمَين ضدّه

علمت “النهار” أنّ مصرف “#فرنسبنك” قرّر إغلاق جميع فروعه غداً على خلفية صدور قرارين عن محكمة التمييز المدنية أمس، الغرفة الثانية، بقبول الطعنين التمييزيين المقدّمين ضدّ المصرف شكلاً وأساساً، ونقض القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي حبيب رزق الله واللذين قضيا بقبول طلب المصرف وقف تنفيذ الشيكين المصرفيين الصادرين عن “فرنسبنك” نقداً، كما وتصديق القرارين المستأنفين الصادرين عن القاضي المنفرد في بيروت رولا عبدالله بتاريخ 7 آذار 2022 القاضيين بردّ طلبي وقف التنفيذ المقدّمين أمامها من “فرنسبنك”.

ويُذكّر قرار الإغلاق اليوم بإغلاق المصرف فروعه بعد قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني الذي أصدرته في 15 آذار 2022 وقضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على كافة أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده كامل مبلغ وديعة تعود للمواطن عيّاد إبراهيم.









وقد باشرت دائرة التنفيذ في بيروت في اليوم التالي إجراءات بحقّ “فرنسبنك”، تشمل الحجز على جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر.