لا تنسيق مع جنبلاط في ما خص مبادرته.. معوّض: الطرف الآخر بات يستجدي الدعم السعودي لفرنجية

أعلن النائب ميشال معوّض أن “المشكلة في مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليست بالتخلي عني بل بأنها غير منسّقة بشكل كاف معي ومع المعارضة”.

وقال اليوم الخميس: “مبادرة جنبلاط ستؤدي الى مزيد من التشدد لدى الطرف الآخر بدليل رفضهم أسماءه وتمسّكهم بسليمان فرنجية واستجداء الدعم السعودي له”.









وتابع: “الحائط المسدود ليس في ترشيحي بل بالتخلي عن المشروع السيادي وسأناقش الأمر مع جنبلاط وأتمنى عدم تكرار أخطاء الماضي لأن البلد لا يحتمل مزيداً من المساومات وأسماء جنبلاط مقبولة لدينا لكن تنقصها موافقة الطرف الآخر”.

وختم: “فليتجرأوا وينزلوا اليوم بمرشحهم الى المجلس من دون انتظار تغيّر موازين القوى وليعقدوا جلسات متتالية وعندها لكل حادث حديث”.