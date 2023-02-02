الشابة نانسي رفول تطلق الصرخة وتشرح: ناطرة دوا السرطان من الوزارة من أسبوع.. ووزارة الصحة توضح

أطلقت الشابة نانسي رفول صرخة عبر فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أنها تنتظر دواء السرطان خاصتها منذ أسبوع.

ولفتت رفول إلى أن الدواء موجود لدى الوزارة، إلا أن خلافات سياسية تؤخر وصوله إلى المستشفى.









من جهتها أكدت وزارة الصحة أن تأخيراً حصل في تسليم دواء المريضة نانسي رفول من الشركة، ما دعا الوزارة للتواصل مع الشركة لتسريع عملية التسليم.

وأوضحت الوزارة أنه نم تسليم الدواء إلى مستشفى حيث تتلقى المريضة علاجها.