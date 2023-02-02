قطر ترفع الحظر عن استيراد الحشائش والورقيات من لبنان

أعلن السفير القطري في لبنان، إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، استعداد بلاده استئناف استيراد الحشائش والخضار الورقية من لبنان، ذلك بعد حظر دام أكثر من عام.

وقد استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج، السفير السهلاوي، وبحث معه في عمليات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية. ونقل السفير القطري إلى الحاج حسن موافقة وزارتي البلديات والبيئة المعنية بالقطاع الزراعي والصحة في دولة قطر، على استيراد مزروعات الحشائش والورقيات من لبنان بكافة أنواعها، وبالتالي لا مانع لديها من استيراد المواد الغذائية المشار إليها في قائمة الحظر التي تم تنفيذها سابقاً، وذلك بعد تطبيق المصدّرين لشروط وضعتها السلطات القطرية المختصة.









بدوره تقدم الحاج حسن بالشكر من الحكومة القطرية ممثلة بالسفير السهلاوي، وأكد “التعاون الدائم بين الوزارة وسفارة دولة قطر في بيروت لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين”.