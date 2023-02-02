المضاربون يضربون من جديد والدولار إلى 65 ألفاً… أسماء الأفراد والشركات معروفة ولا ملاحقات جدّية

لم تنفع التعاميم التي أصدرها النائب العام التمييزي غسان عويدات إلى الأجهزة الأمنية لملاحقة الصرّافين غير الشرعيّين والمضاربين على الليرة. لم ولن يتمّ توقيف أحدٍ منهم، إلا بعض الصرّافين المتجوّلين الذين بادروا من تلقاء أنفسهم إلى الاختباء والهروب من الشارع. أحد المضاربين، علي نمر الخليل، أعلن أمس، في مشهد تمثيليّ انسحابه من السوق للحدّ من خسائره، وفق ما قال! يُدرك الأمنيون أن الأمر ليس صحيحاً، لكنّهم يغضّون النّظر، وربّما يطلبون منه إعلان ذلك لضمان حمايته.