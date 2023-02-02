التنافس المسيحي يزكّي قائد الجيش

يغلب اعتقاد سياسي بأن الرئيس السابق #ميشال عون أعيد الى الواجهة من باب زيارة لافتة له من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا لإيصال رسالة لا تستطيع إبلاغها لرئيس التيار العوني جبران باسيل المعاقب أميركياً وفقاً لقانون ماغنتسكي واستمرار عدم الانفتاح عليه من الديبلوماسية الأميركية نتيجة لذلك. كذلك يزوره وفد من “حزب الله” للمرة الأولى بعد مغادرته قصر بعبدا في ما يُعتقد أنها محاولات لإقناع الرئيس السابق بتوفير سلّم لصهره من أجل مساعدته على النزول عن الشجرة التي صعد إليها وأبعد السلّم غير متحسّب لحاجته إليه من أجل النزول عن الشجرة سواء كانت شجرة التعطيل الرئاسي أو شجرة افتعال أزمات دونكيشوتية لا يحتاج إليها البلد في هذه المرحلة.









قد لا يُتاح لرئيس تيار المردة سليمان فرنجيه الوصول الى سدة الرئاسة في ظل إعلان متجدّد للكتلتين المسيحيتين الأكبر أي القوات اللبنانية والتيار العوني تخطيهما في مسألة انتخاب فرنجيه لأنه لا قدرة للطوائف الاخرى على الدخول في كباش طائفي قد يشهد تحولات خطيرة. ومع أن البعض نقل أن الرئيس نبيه بري أبدى بعد زيارة قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لعين التينة أنه متمسك مع الحزب بسليمان فرنجيه، فإن معطيات أكيدة تفيد بأن بري يدرك جيداً أهمية وصول رئيس مقبول من الدول الخليجية والعربية وكذلك رئيس مقبول مسيحياً بمعنى الحصول على غالبية الكتلتين المسيحيتين وفق التوازنات في مجلس النواب.

وهذا يعني عملانياً تراجع فرصة فرنجيه وإن كان ذلك يعني عدم التساهل أو التسليم بسرعة بالتخلي عنه ومن دون أثمان وضمانات بالبديل المحتمل أياً يكن. وباسيل لم يجد حرجاً في أن يضع في خانته تدمير المواقع المسيحية المؤثرة في الدولة من رئيس مجلس القضاء الأعلى الى حاكم المصرف المركزي وصولاً الى قائد الجيش أخيراً، فيما باسيل يمكنه، في ضوء تلاقيه الموضوعي مع القوات اللبنانية على رفض فرنجيه، الحؤول دون وصول الأخير وإن كان ذلك من موقع مختلف ولأسباب مختلفة، حاجبين عنه الدعم المسيحي الوازن، فإن احتمال انتخاب قائد الجيش #جوزف عون سيجعل من باسيل أكبر الخاسرين في ضوء مواقفه الأخيرة التي ساق فيها اتهامات مرفوضة ولا سيما أنه يضرب مؤسسة الجيش فيما هي المؤسسة شبه الوحيدة التي لا تزال واقفة، إذ في حال مساومة الثنائي الشيعي على مرشح ثالث، فإن كتلة القوات اللبنانية وكل المسيحيين المستقلين سيؤمّنون الدعم المسيحي النيابي فيما قائد الجيش يرتكز كذلك على دعم شعبي لعله أوسع بكثير من ذلك الذي بات عليه التيار العوني ولا سيما بعد ستة أعوام في السلطة. لن يرغب أحد في عزل التيار العوني ولا سيما حليفه الشيعي ولا في إضعافه فيما الحاجة إليه تبقى لموازنة القوات اللبنانية وفي وجهها بالنسبة الى الحزب على الأقل في الدرجة الأولى وبالنسبة الى آخرين أيضاً، وبدا بهجومه على قائد الجيش، بغضّ النظر عن احتمال انتخاب الأخير أم لا، كمن أطلق النار على رجله من حيث إن كل المعطيات تتحدث عن تواصل لنواب من التكتل العوني مستمر وداعم لقائد الجيش واحتمال التصويت له إذا ورد ذلك، ما يعني تفكّك التيار بين يديه، وكذلك وجّه عونيون جنوبيون رسائل قاسية باستقالتهم من التيار.

ثمة منطق يسوقه البعض عن الحاجة الى “قوة ثالثة” إذا صحّ التعبير، تشكلها #رئاسة الجمهورية يمثلها وصول جوزف عون من زاوية أن وصول أي شخصية محسوبة أو ميّالة الى أيّ من الكتلتين المسيحيتين وما يعنيه ذلك بالنسبة الى القوى السياسية الاخرى، لن يتيح لهذه الرئاسة أن تقلع. فالرئيس العتيد لن يحتاج الى من يقرع رأسه بصلاحيات الرئاسة الأولى على طريقة الحاجة الى رئيس “يشبهنا” وفق باسيل، فيما اللبنانيون برمّتهم لا يرغبون في رئيس يشبه التيار لا من قريب ولا من بعيد، لا بل يرى البعض أن ظلماً معيّناً سيلحق بفرنجيه في حال عدم انتخابه لكونه في السلة الاستراتيجية نفسها التي كان فيها العهد الذي أفل ولا قبول به على هذا الأساس وليس لأي سبب آخر. والاستقلالية المسيحية المتمايزة الى حد ما من دون إمكان الوهم بأن الرئيس العتيد سيكون بعيداً عن تقديمه ضمانات للجميع وفي اتجاه الجميع، يُنظر إليها من زاوية انتخاب قائد الجيش على رغم عدم تحبيذ أكثرية القوى السياسية لرئيس عسكري ومن زاوية أن جوزف عون قد يكون الخيار الأكثر توافقاً حوله ليس إلا في غياب إمكان التوافق على مرشح آخر، ما لم يطرأ ما ليس في الحسبان. فالتنافس بين القوى المسيحية على موقع الرئاسة من أجل ترجيح كفتها في مصلحة هذا الاتجاه السياسي أو ذاك، بات يرجّح ما يُتداول فيه أصلاً منذ ما قبل نهاية العهد السابق وهو الخيار الذي يحظى بقبول أو بالأحرى عدم ممانعة خارجية، ولا سيما أن هامش قدرة البلد على التحمّل يضيق وكذلك رغبة الدول التي تهتمّ بوضع حدّ للاستنزاف اللبناني في ظل انشغالاتها الملحّة بأولويات أخرى فيما البلد يتفكّك لا بل يتحلّل. والأشهر الثلاثة التي مرت حتى الآن على الشغور الرئاسي كانت كافية لاستطلاع كل القوى قدرات خياراتها المحدودة إذا صحّ التعبير، ولا سيما أن الرهانات على تغييرات إقليمية في المدى المنظور لا تبدو صحيحة لأنه لا شيء إيجابياً في الأفق فيما الانتظار سيطول لتحقيق هذه الرهانات.

ولهذه الاعتبارات يُعد خيار جوزف عون محتملاً ما لم تطرح إحدى القوى مرشحاً مدنياً يمكن أن يحظى بدعم الغالبية العظمى من هذه القوى.