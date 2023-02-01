رعد: نبحث عن رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أن المقاومة قدر وعندما نتمسك بها وبخيارها إلى هذا الحد، نفهم لماذا نبحث عن رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها”.

وقال رعد في حفل تأبيني أقيم في بلدة كفرحتى:” لا نريد رئيسا يشرع للمقاومة ولا أن يمولها بل نريد رئيسا على الأقل لا يطعنها في ظهرها وألا يعطي إنجازاتها لأعدائها وهذا هو ما نريده”.









وتابع :” تبخلون علينا بهذا الرئيس وهو الرئيس الذي يحفظكم أيضا، لأن الرئيس الذي لا يطعن يكون لديه شرف ومن يكون لديه شرف سيحمي كل المواطنين المسؤول عنهم”.

وشدد رعد على “أننا نعاني تفاصيل أزمة تمتد من المصارف والنقد وسعر صرف العملة ومن غياب التعليم””، مشيرا إلى “أن أستاذ المدرسة غير قادر على دفع أجرة “السرفيس” ليصل إلى مدرسته ليعلم أبناءنا والسبب أن الأميركيين متحكمون بالنقد وبسياسته وممنوع تشيل حجر عن حجر وممنوع أن تعمل إصلاحات في النظام المصرفي ولا في قانون النقد والتسليف”.

وسأل رعد سعر الدولار يصل للستين ألفا والليرة يهبط سعرها والفقير الذي يتقاضى خمسمائة ألفا أو مليون أو مليونَي ليرة كيف يمكن أن يعيش ؟؟

وأضاف: “أنا أتحدى أن يستطيع مواطن من دفع كلفة إستشفاء لمريض دخل إلى المستشفى ، لأن أقل فاتورة إستشفاء تسجل ثلاثة أو أربعة آلاف دولار هذا إذا استغنوا عن الأدوات الطبية التي لا تشترى إلا بالدولار”.

وتابع رعد:” نحن نعرف، أن مفتاح مواجهة كل هذه الأزمة والضغوط والبداية في الإنتقال إلى مرحلة المعافاة هو وجود رئيس للبلاد”.