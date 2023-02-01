مقتبس عن العمل التركي “ويبقى الحب”.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل “الثمن”

استطاع مسلسل الثمن أن يحقق نجاحاً عربياً لافتاً، مع عرضه عبر منصة “شاهد” وقنوات MBC، رغم أنه مقتبَس من مسلسلٍ تركي، سبق أن حقق بدوره نجاحاً عربياً كبيراً عندما دُبلج إلى العربية منذ نحو 15 عاماً.

ومع حلقاته الأولى، لم يُخفِ الجمهور العربي حماسه تجاه المسلسل، لا سيما تجاه قصة الحب التي بدأت تتكون منذ النظرة الأولى بين شخصيتَي زين (باسل خياط) وسارة (رزان جمال).









مسلسل الثمن مؤلف من 90 حلقة، ويُعتبر طويلاً، نسبةً إلى الأعمال الأخرى التي تعرضها “شاهد” عبر منصتها، لكن يبدو أن نجاح مسلسل “ستيليتو” -الذي انتهى عرضه مع بداية يناير/كانون الثاني 2023- قد يكون محفزاً لأعمالٍ طويلة أخرى يمكن أن نشهدها في المدى القريب.

لكن، ما سرّ نجاح مسلسل الثمن؟

مسلسل الثمن دراما اجتماعية عاطفية من إعداد يم مشهدي، وإخراج فكرت قاضي، وبطولة مجموعة من نجوم لبنان وسوريا، منهم: باسل خياط، ورزان جمال، ونيكولا معوّض، وسارة أبي كنعان، بمشاركة رفيق علي أحمد ورنده كعدي وغيرهم.

النسخة العربية مقتبسة من المسلسل التركي Binbir Gece، الذي جمع الثنائي التركي بيرغوزار كوريل وخالد أرغنش، وشكّل بداية قصة حُبٍّ كبيرة جمعت بينهما، وما زالت مستمرة حتى اليوم.

الثنائي التركي بيرغوزار كوريل وخالد أرغنش ارتبطا بسبب مسلسل “ويبقى الحب”/ مواقع التواصل

وفي العالم العربي تُعرف النسخة التركية من مسلسل الثمن باسم “ويبقى الحب”، وقد تحوّل التقارب الكبير بين بطليه خلال تصويره عام 2008 إلى واقعٍ، ثم زواجٍ متين أسفر عن 3 أطفال.

قصة المسلسل الذي سبق أن أحبّها الجمهور العربي كانت عاملاً إيجابياً، التقطته MBC واستغلته في عملٍ يتناسب مع مجتمعنا وعصرنا الحالي؛ وهذا ما أكد عليه نجم المسلسل، باسل خياط، الذي أعلن أن النسخة العربية تتناسب مع الزمن الراهن.

وفي بيانٍ وزعته MBC، يقول خياط: “عملنا على تطوير الخطوط لتكون أكثر معاصرة، وحاولنا الابتعاد عن الصدف الدرامية، وأن تكون المنعطفات في الأحداث واقعية غير مبنية على صدف متلاحقة”.

يعود باسل خياط في مسلسل الثمن إلى نمطٍ درامي كان قد ابتعد عنه طويلاً، ليركز على الأعمال القصيرة والشخصيات الغريبة. وقد تجلى ذلك بوضوح في مسلسل “منعطف خطر” الذي جسّد فيه شخصية المحقق هشام، ومسلسل “الكاتب” الذي لعب فيه دور يونس.

في حديثه إلى برنامج “صباح العربية“، يُشير باسل خياط إلى أن المسلسل استغرق تصويره نحو 7 شهور متواصلة، “في ظروفٍ صعبة وممتعة في الوقت نفسه”. ويأمل أن يحقق العمل نجاحاً ويحبّه الجمهور العربي.

قصة مسلسل “الثمن”

يرصد “الثمن” قصة رجل أعمالٍ ناجح في مجاله، يُدعى زين، وهو صاحب مجموعة ضخمة من الشركات. على الصعيد الشخصي، لا يثق زين بالمرأة عموماً نتيجة تجارب سابقة عاشها، فصار لا يؤمن بالحب.

يلتقي بسارة (رزان جمال) المهندسة المعمارية الناجحة التي تقدمت للعمل في شركته، وادّعت كذباً أنها غير متزوجة حتى تناسب مواصفات شروط الوظيفة، مع العلم أنها أرملة وتُعيل طفلاً مريضاً.

بوستر مسلسل الثمن/ مواقع التواصل

ستدفعها ظروف ابنها الصحية إلى طلب سلفة من الشركة لإجراء عملية جراحية طارئة له، بعد أن رفض والد زوجها مساعدتها، وهو ما اعتبره زين (باسل خياط) جرأة منها؛ الأمر الذي يدفعه إلى تقديم عرضٍ لها مقابل المال.

ستقبل سارة بالعرض، وسيقع زين في حبّها، لكن العراقيل ستحول دون أن تكون هذه العلاقة وردية، لا سيما بعد اكتشاف زين كذبة سارة، وبعد أن ارتكب بدوره خطأ فادحاً في حقها.

من جهتها، استطاعت الممثلة اللبنانية البريطانية رزان جمال أن تلفت الأنظار إليها في مسلسل الثمن، الذي يُعتبر تجربتها العربية الأوسع، بعدما كانت شاركت سابقاً في مسلسل “إمبراطورية مين” إلى جانب هند صبري ومحمد شاهين بدور كارلا، ثم مؤخراً في فيلم “كيرة والجن” تحت إدارة المخرج مروان حامد.

تؤكد رزان جمال أن هناك جوانب من شخصية سارة في “الثمن” شبيهة بشخصيتها الحقيقية، مشيرةً إلى أنها عاشت تجربةً مماثلة لتلك التي عاشتها سارة.

وفي لقاءٍ معها ببرنامج “صباح العربية“، تقول رزان: “سارة صارت لتُعيل ابنها المريض، وأنا في الحقيقة حاربتُ لأُعيل والدتي التي خسرتها للأسف. فما عاشته سارة، عشته أنا أيضاً في الحقيقة”.

ترى رزان أن قصة حبّها مع زين لا تشبه قصص الحب الأخرى، بل هي معقدة نوعاً ما، لأنهما لا يشبهان بعضهما. وأشارت إلى أن شخصية سارة احتاجت منها مجهوداً كبيراً، مؤكدة أنها انعزلت لمدة شهرين، عندما وصلتها الحلقات حتى تتعرّف إلى سارة عن قرب قبل بدء التصوير.

من هي رزان جمال؟

يتصدر اسم رزان جمال محركات البحث منذ انطلاق مسلسل الثمن، الذي استطاعت أن تلفت من خلاله الأنظار إليها.

هي ممثلة تحمل الجنسيتين اللبنانية والبريطانية، وقد وُلدت في بيروت عام 1987. بدأت التمثيل في الإعلانات التلفزيونية عندما كانت لا تزال في الخامسة عشرة من عمرها، ثم شاركت في الحملات الإعلانية الإقليمية لعلامات تجارية شهيرة، مثل: “نيفيا”، و”لوكس”، و”شوتايم”، إضافةً إلى شركة “ميمونة”، وMTC Touch، وكادبوري.

في سن الثامنة عشرة، انتقلت رزان جمال إلى لندن، حيث التحقت بكلية “كينجز لندن” وحصلت على شهادة في إدارة الأعمال، وشاركت بعدها بمجموعة أعمالٍ في أدوارٍ ثانوية.

في العام 2010، اختارها المخرج الفرنسي أوليفيير أساياس لأداء دور “لانا جرار” في مسلسل Carlos القصير من إنتاجٍ ألماني-فرنسي، والذي يحكي قصة الفنزويلي المثير للجدل إيليتش راميريز. كما شاركت رزان في فيلم Djinn للمخرج الأمريكي توبي هوبر عام 2012، وفي الفيلم القصير Cruel Summer من كتابة وإخراج كانييه ويست في العام نفسه. وكانت لها مشاركة في المسلسل المصري “ما وراء الطبيعة”، الذي أنتجته نتفليكس عام 2020.