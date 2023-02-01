حسن يوسف يقاضي قناتين أساءتا له ولزوجته شمس البارودي

تقدم الفنان المصري القدير حسن يوسف، ببلاغ للنائب العام؛ ضد قناتين إخباريتين تعرضان على “يوتيوب”، يتهم القائمين عليهما بنشر أخبار كاذبة تسيء له ولزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وقال شعبان سعيد محامي حسن يوسف، إن من بين الأخبار الكاذبة التي تم ترويجها خبراً تحت عنوان “طلاق حسن يوسف وشمس البارودي بعد 50 سنة زواج”، الأمر الذي دعا الفنان الكبير لتوكيله لتقديم البلاغ.









وأضاف: “تلك القنوات لم تكتف بنشر أخبار كاذبة، ولكن نشرت بعض الصور المسيئة لموكله وزوجته، بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين والمتابعين لتلك القنوات.

وأوضح محامي حسن يوسف في البلاغ، أن المدعى عليهم أساءوا إلى زوجة موكله شمس البارودي، وكان هدفهم من وراء ذلك، التربح وزيادة التفاعل بما يحقق المشاهدات لهم، وهو ما يشكل جريمة تستوجب العقاب.

وطالب في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق في الواقعة، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وإغلاق تلك القنوات التي تبث على موقع “يوتيوب”.