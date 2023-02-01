ربيع الأسمر: أملك متجرا لبيع الكحول لكنني لا أشربها وأحافظ على صلاتي وصيامي

أكد الفنان اللبناني ربيع الأسمر، أنه تعرض لإغراءات كثيرة للتعاطي وإدمان الكحوليات والمخدرات، ولكنه كان يصمد ويرفضها جميعا.

وأوضح الأسمر في لقائه مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج “شو القصة”، أنه كان يرى بعينه نجوما كبار يتعاطون المخدرات والكحول، ولكنه كان يعتذر وينسحب ويجلس ليشاهدهم من غرفة أخرى.









وقال إنه جرّب تعاطي الكوكاين ومخدر الحشيش مرة واحدة من باب الفضول، قبل أن يتراجع تماما عن الاستمرار في هذه التجربة.

وأشار إلى أنه درس وتفقه وتعمق في الدين وعلومه وأصوله، لدرجة أنه كان قريبا جدا من التعمم والتبحر في هذا العلم، ولكنه تراجع أيضا عن هذا الأمر.

وأضاف: “خفت على الدين من حالي، خفت ما أكون قد المسؤولية، خفت أسيء للدين بتصرفاتي”.

وصارح ربيع جمهوره بأنه يمتلك محلا لبيع الكحوليات والمشروبات، ولكنه أبداً لا يتعاطاها، مؤكدا أن تدينه يمنعه من هذا الأمر.

وأكمل: “عندي محل لبيع الكحول، لكني ما بشرب وبحافظ على صلاتي وصيامي وقراءة القرآن، ورح اترك قريبا الاسترزاق من بيع الخمر، لأن ما في شي بدوم غير مال الحلال”.