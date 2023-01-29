سعر خاتم هيفاء وهبي الماسي يخطف الأنظار

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار لها بإطلالتها الأخيرة التي شاركت تفاصيلها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام إلا أن أكثر ما لفت الأنظار كان الخاتم الذي ظهرت به في الصور.

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة شتوية مميزة اعتمدت فيها على فستان قصير مخملي من العلامة التجارية Irhaz، بالإضافة إلى معطف أنيق بأزرار ذهبية باللون البني.









خاتم هيفاء وهبي الماسي من تصميم دار CARTIER خطف أنظار المتابعين حيث جاء تصميمه على شكل رأس فهد من مجموعة PANTHÈRE DE CARTIER الشهيرة.

واحتوت هذه المجموعة الشهيرة على 3 خواتم مشابهة في التصميم إلا أن الفرق بينهم كان في حجم الأقراط ونوعها، فأقلهم يصل سعره إلى 53 ألفاً و500 دولار، أي ما يعادل أكثر من مليون ونصف جنيه مصري.

ويبلغ سعر الخاتم الثاني 62 ألف دولار، أي ما يتجاوز مليونا و800 ألف جنيه مصري أما الثالث فيصل سعره إلى 73 ألفاً و500 دولار، أي ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه، بحسب موقع ليالينا.