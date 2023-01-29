توتال: حفر الآبار قبالة سواحل لبنان سيبدأ في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣

أشار الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجيز” باتريك بويانيه الى أن الشركة حريصة على بدء العمل في المنطقة التاسعة قبالة سواحل لبنان “في أقرب وقت ممكن”، وأن حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023.

وأدلى بويانيه بالتصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك في بيروت، بعد توقيع كونسورتيوم ثلاثي يضم “قطر للطاقة” و”إيني”، اتفاقاً لاستكشاف النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة ساحل لبنان.









وبعد محادثات استمرت أشهر، من المقرّر أن تملك “قطر للطاقة” حصة 30 في المئة إلى جانب حصة 35 في المئة لكل من “توتال إنرجيز” و”إيني”.