سيدّعي عليه.. الصادق: وزير العدل يكذب وهذا مؤشر على أسباب غياب العدل عن قصره

صدر عن مكتب النائب وضاح الصادق بيان جاء فيه، “ادركنا منذ زمن انهيار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وكنا نعرف انها في قبضة مافيا وميليشيا، وأحد الامثلة على ذلك، أن يكون وزير عدل هذه المنظومة والقاضي السابق بمستوى من الوقاحة يصل الى حد الكذب علنا، لهذا عرفنا لماذا يغيب العدل عن قصره.

وأضاف البيان، “فبعد الذي جرى بالامس في موضوع التحقيق في تفجير المرفأ، والذي يرقى الى مستوى التفجير بعينه، حضر النائب وضاح الصادق الى قصر العدل، من ضمن وفد من النواب مكون من ٢٥ نائباً في البرلمان اللبناني من كتلٍ نيابية تمثل ربع اعضاء المجلس، لسؤال القيمين على السلطة القضائية عما جرى في الجسم القضائي من انقسام عامودي وعن المخالفات القانونية غير المسبوقة في تاريخ القضاء”.









وتابع، “وتوجهوا الى مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، فوجدوا شخصا يمارس عمل وزير من دون اي مسؤولية، يتعاطى بكل خفة مع قضية بحجم الوطن متذرعا بانعدام صلاحيته”.