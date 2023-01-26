الدولار مساءً يلامس ٦١ ألف ليرة!

تبدّلت أسعار الدولار ليوم الخميس 26 كانون الثاني، بين الصباح والمساء، فسجّلت ارتفاعاً ملموساً وصولاً إلى ما بعد الـ60 ألف ليرة.

واختتمت الأسعار يومها مسجّلة نحو 60500 ليرة للشراء، ونحو 61000 ليرة للمبيع. وافتتح الدولار أسعاره صباحاً بنحو 57600 ليرة للشراء، ونحو 57900 ليرة للمبيع.









وكان لافتاً خلال ساعات النهار، التحرّك السريع للدولار، الأمر الذي أربك السوق ودفع بعض الصرافين إلى عدم بيع الدولار. كما قام بعض المواطنين باحتجاجات موضعية ومتفرقة في بعض المناطق، تعبيراً عن غضبهم من هذا الانهيار المتسارع للعملة الوطنية.