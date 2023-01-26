جورج وسوف سيهدي ابنه الراحل وديع أغنية تعبيرا عن وجعه

بعد نحو ثلاثة أسابيع على رحيل نجله، توجه سلطان الطرب جورج وسوف بالشكر لكل من وقف إلى جانبه وواساه بفقدان ولده البكر وديع، معلنا في بيان أنه سيهديه أغنية في القريب العاجل.

واغتنم وسوف الفرصة لتقديم اعتذاره عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة نظرا للظروف التي يمر بها.









وجاء في البيان “يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة، ويعتذر عن الغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهري يناير وفبراير نظراً للظروف التي يمر بها”.

وأضاف “بما أن الأغنية تبقى عند ابو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على ان يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير، مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالباً من الله ان يُبعد هذه المصائب عن الجميع”.