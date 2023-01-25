أسعار المحروقات الرسمية… “التنكة فوق المليون”!

لبّت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط طلب أصحاب محطات المحروقات، وأصدرت ظهر اليوم جدولاً جديداً بأسعار المشتقات النفطية وتخطت فيه المليون ليرة لصفيحة لبنزين والمازوت. وأصبحت الأسعار كالآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1005000 (+47000)

– بنزين ​98 أوكتان: 1030000 (+48000)









– مازوت: 1055000 (+48000)

– الغاز: 643000 (+30000)

وكانت محطات البنزين أقفلت صباح اليوم “لأن سعر صفيحة البنزين احتسب امس على سعر دولار 53400 وارتفع الدولار مساء امس وصباح اليوم ليلامس الـ56000 ليرة مقابل الدولار الواحد، ما سجل فرقا كبيرا يتطلب رفع الصفيحة اليوم بحد ادنى ثلاثين الف ليرة اذا احتسب الدولار على الـ٥٥٥٠٠” بحسب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس.

وأكد أن “إقفال المحطات سيكون موقتًا، والناس لا يجب ان تخاف، إذ ان البضاعة موجودة لكن اصحاب المحطات بانتظار تسعيرة جديدة من وزارة الطاقة”.

واعتبر أن “الدولار في السوق يخلق هذه الفروقات، وكان الأجدى تسعير المحروقات بالدولار”. وقال: نشتري المحروقات بالدولار ونبيع بالليرة اللبنانية ومخزون المحطات قيمته بالدولار، والحل أن يتم التسعير بالدولار.