ابنة رئيس يمني سابق.. ظهور نادر لزوجة ملحم

ظهر الفنان ملحم زين في حفل “جوي أوورد” الذي أقيم السبت الماضي في الرياض، وكان لافتاً حضوره إلى جانب زوجته تماني، وهي المقلة بالإطلالات الإعلامية.

“تماني” هي ابنة علي سالم البيض، الرئيس اليمني السابق. تعرفت على ملحم زين عام 2007، ومن ثم تطورت العلاقة بينهما وتكللت بالزواج عام 2008 ورُزقا بـ4 أولاد.









ولفتت تماني الأنظار بإطلالتها الراقية باللون الأسود، إضافة إلى جمالها.

وفور انتشار الصور، علّق الجمهور مشيرين إلى أن هذا الثنائي من أكثر الثنائيات المحترمة في المجال الفني، كما أن لجمال زوجة ملحم حصة كبيرة من التعليقات، خصوصاً أنها ليست من محبي مواقع التواصل الاجتماعي ولا تظهر مع زوجها إلا نادرا.

يذكر أن الفنان اللبناني ملحم زين نال لقب “سفير النوايا الحسنة” من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.

وجاء اختيار زين لتفاعله الخيري والإنساني مع العديد من القضايا في إطار مشروع بناء السلام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي شاركت فيه 56 مدرسة حكومية متوسطة من مختلف أنحاء لبنان، في مبادرة “مدارس خالية من العنف” منذ إطلاقها عام 2014.