الدولار يُربك الأسواق: قطع طرق وارتفاع أسعار

يعبث ارتفاع سعر صرف الدولار وانفلاته بالأسواق ويشيع الفوضى بالأسعار. وقد دفع ارتفاع الدولار إلى عتبة 55 ألف ليرة بعدد من المواطنين إلى قطع طريق، احتجاجاً على الوضع المعيشي السيء في حين بدأت أسعار المواد الغذائية تتصاعد على غرار الدولار.

قطع طريق

وقد عمدَ عددٌ من الشّبّان إلى قطع الطّريق عند مستديرة القناية في مدينة صيدا، وذلك احتجاجًا على تفلّت سعر صرف الدولار، وانعكاسه تردّيًا على الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة.









سعر الخبز

وتماشياً مع ارتفاع سعر الدولار، حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز اللبناني حجم صغير بـ13000 ليرة لبنانية، وسعر ربطة الخبز حجم وسط 22000 ليرة لبنانية، كما سعر ربطة الخبز حجم كبير 26000 ليرة، وذلك على كافة الاراضي اللبنانية. علماً ان سعر ربطة الخبز يتفاوت بشكل كبير في الاسواق ويُباع احياناً بالسوق السوداء.

قطاع الغاز

من جهتها اعترضت نقابة موزعي الغاز على تحديد سعر مبيع الغاز بالليرة اللبنانية في ظل تحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء.