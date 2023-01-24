من هو حسن خليل وما علاقته بحسن نصر الله ولماذا يخشى حزب الله منه؟

خاص – بيروت اوبزرفر

علم بيروت اوبزرفر من مصدر امني لبناني ان اسم حسن خليل ووجوده في الساحة اللبنانية بات يقلق حزب الله علما انه من تجار الاسلحة والذي عمل جنبا الى جنب مع محمد جعفر قصير المعروف بالشيخ صالح و الحج فادي.









في التفاصيل بحسب المصدر فان وزارة المال الاميركية ادرجت في الاول من ديسمبر الماضي اسم حسن خليل كمتهم بالاتجار وتهريب الاسلحة لصالح حزب الله وانه قام في سوريا بابرام العديد من الصفقات في تجارة الاسلحة والمخدرات ولع علاقات مع تجار اسلحة في شرق اوروبا ومعروف بعلاقته الوثيقة مع تاجر الاسلحة البلغاري المعروف فلاديمير نينتشيف بحسب ما جاء في ملفات وزارة المال الاميركية.

هذا وتربط حين خليل علاقة وثيقة جدا ويعمل تحت قيادة محمد جعفر قصير او الشيخ صالح وهو شقيق زوج زينب ابنه حسن نصر الله الامين العام لحزب الله والمعروف ان الشيخ صالح يحظى برعاية خاصة من قبل الامين العام نصر الله وتوكل اليه مهمة معالجة كل ما يتعلق بنقل الاسلحة والاتجار بها مع الجانب الايراني الى جانب الاهتمام بكل ما يتعلق بتجارة المخدرات التابعة لحزب الله في سوريا ومناطق اخرى من العالم كما يقول المصدر الامني. وقد انيطت بالشيخ صالح ايضا مهمة ترجمة اللقاءات بين الرئيس السوري بشار الاسد واركان نظامه مع نظرائهم في ايران وفي الصورة المرفقة يظهر محمد جعفر قصير بين الرئيسين السوري بشار الاسد والايراني الاسبق حسن روحاني مترجما لاحد لقاءاتهما.

هذا وقال المصدر ان قادة في حزب الله اوصوا الامين العام بوقف التعامل مع حسن خليل وتسليمه مهام اخرى لان احدا من تجار الاسلحة لن يعمل معه مستقبلا بسبب العقوبات عليه من جهة وبسبب كشف الطريقة والمجموعة التي يعمل معها ويستغل بعض الاسماء والشركات لاغراض التهرب والتخفي وطمس اثار التهريب من والى سوريا اذا كان اسلحة او مخدرات يتم تسويقها في المنطقة.

من جهة اخرى يحظى حسن خليل مؤخرا بوابل من التهاني والاعتزاز بعمله لصالح المقاومة ومحور ايران الذي يقوده حزب الله في سوريا ولبنان.