بمشاركة “فرقة مياس” اللبنانية وعلى أنغام “بتونّس بيك”.. بيونسيه تفاجئ جمهورها العربي خلال حفلها في دبي

بعد غياب أربع سنوات عن خشبة المسرح، عادت النجمة العالمية بيونسيه من جديد لإحياء الحفلات الغنائية، وذلك خلال افتتاح فندق “أتلانتس ذا رويال” في مدينة دبي، الذي يعتبر أفخم منتجع في العالم.

وتميز حفل بيونسيه بالكثير من اللمسات العربية، التي طغت عليه، بدءاً من المكان الذي نظم فيه، وصولاً إلى مصممي الأزياء الذين أشرفوا على إطلالاتها على خشبة المسرح.









وأطلت النجمة العالمية بيونسيه في بداية الحفل، بفستان أصفر من تصميم دار الأزياء العربية “Atelier Zuhra”، الذي تم تصميمه خصيصاً من أجلها لافتتاح هذا الحفل، الذي نظم مساء يوم أمس السبت، 21 يناير/كانون الأول 2023.

فيما كانت إطلالتها الثانية من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران، على شكل كورسيه أحمر مرصع بالجواهر، وبنطلون، وتنورة قابلة للفصل.

مفاجأة بيونسيه لجمهورها العربي

وعرف الحفل العديد من المفاجآت، خصوصاً للجمهور في الوطن العربي، أولها كان مشاركة “فرقة ميساس” للرقص، التي تمكنت من الظفر بلقب “America’s Got Talent” في موسمه الـ17، الذي عرض سنة 2022.

إذ شاركت الفرقة اللبنانية إلى جانب بيونسيه في أكثر من وصلة غنائية، وقدموا إلى جانبها لوحات استعراضية مبهرة، إحداها كانت على أنغام أغنية “بتونّس بيك” للفنانة وردة الجزائرية، ممزوجة على طريقة “ريميكس” بأغنية “Beautiful Liar”.

ولم تكتفِ بيونسيه بوردة الجزائرية فقط، فقد اختارت مقطعاً لإحدى أغنيات المغنية اللبنانية فيروز، لتكون بداية لوصلة غنائية جديدة.

وفي تعليق لفرقة مياس، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قالت: “كان شرفاً كبيراً لنا مشاركة المسرح مع الملكة بيونسيه، هذه اللحظة إهداء لجميع المؤمنين بأحلامهم في العالم، شكراً بيونسيه على السماح لنا بأن نكون جزءاً من عالمك السحري”.

أبرز لحظات حفل بيونسيه في دبي

ومن بين أكثر اللحظات إبهاراً في حفل بيونسيه، عندما ظهرت وهي تعتلي نافورة وصل طولها لأكثر من 15 قدماً، لتؤدي هناك أحدث أغنياتها “Drunk in Love”.

إضافة إلى صعود ابنتها بلو أيفي كارتر، من أجل مشاركتها في الغناء لأول مرة، بعد أن غابت لأربع سنوات، وذلك لتأدية أغنية “Brown Skin Girl”، إذ تميزت هذه اللحظات بالكثير من المشاعر الجميلة، بعد أن قامت بمعانقة والدتها، وشكرت الجمهور على حضورهم الحفل.

كما تميّز الحفل بالعديد من عوامل الإبهار البصري، التي جعلت منه تجربة لن تُنسى لكل من حضره، من الجمهور، والذين يمثلون باقة من أبرز مشاهير العالم، من بينهم سيدات الأعمال، المتخصصات في عالم المكياج والعطور، منى وهدى قطان، ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر.