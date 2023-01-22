إطلالة مرتقبة للحريري بعد غياب.. سيمضي ٤ أيّام في بيروت لإحياء ذكرى والده

كشفت مصادر سياسية قريبة من بيت الوسط لـ”المركزية” أنّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يصل إلى بيروت في ١٣ شباط لإحياء ذكرى استشهاد والده في ١٤ شباط في بيت الوسط، وسط ترتيبات واجراءات يتم الاعداد لها.

وفي المناسبة، يلقي الحريري كلمة وصفتها المصادر بالمهمة، خصوصاً وأنها ستكون أوّل إطلالة له منذ مغادرته لبنان.









وأشارت المصادر إلى أنّ الحريري يمضي ٤ أيّام في بيت الوسط، حيث يلتقي خلالها عدداً من المحازبين والمسؤولين في تيار “المستقبل”.

ولا تستبعد المصادر أن يتلقى الحريري اتصالات سياسية أو يستقبل شخصيات سياسية، على أن يعود بعدها إلى أبو ظبي.