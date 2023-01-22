بعد التوتر والاشتباك… لقاء غداً بين باسيل و”حزب الله” للمرّة الأولى

علمت “النهار” أن لقاءً من المفترض عقده يوم غد الإثنين، بين المعاون السياسي للأمين العام لـ”#حزب الله”، حسين الخليل، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، ورئيس “التيار الوطني الحر” #جبران باسيل، في مركز “التيار” في ميرنا الشالوحي.

وتوترت العلاقة في الفترة الأخيرة بين الطرفين، وانقطع التواصل على الإثر، واستمر الاشتباك الإعلامي في الفترة الماضية، على إثر عقد حكومة تصريف الأعمال لجلسة شارك فيها وزراء الحزب.









وفي حال عُقد اللقاء، فإنّه سيكون الأول منذ أن بدأ الاشتباك السياسي – الإعلامي بينهما.