“القوات” تنفي فتح معسكرات تدريب في بعض المناطق

نفت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” جملة وتفصيلاً ما أورده المدعو فادي بودية حول “فتح القوات معسكرات تدريب في بعض المناطق اللبنانية وإرسال عدة عناصر إلى الأردن لتدريبهم على يد ضباط أردنيين وبريطانيين.

وقالت في بيان انه “في موازاة توجُّه الدائرة القانونية في حزب “القوات” إلى الإدعاء للمرة الثالثة على المدعو بودية، تطلب “القوات” من القضاء المختص اتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لوضع حدّ لهذا الشخص الذي يمتهن الكذب نهجًا والفبركة توجَّهاً، الأمر الذي يجب ألّا يستمر لانعكاساته السلبيّة على أكثر من مستوى”.