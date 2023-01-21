أحلام تنفعل بسبب إساءة من متابع لفيروز

أجبر تعليق الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر على حذف تدوينة اعتبرتها إساءة للفنانة اللبنانية فيروز.

وتصدت أحلام الشامسي للمتابع الذي انتقد فيروز وردت عليه في عدد من التدوينات وهو ما دفعه لحذفها على الفور، مؤكدة أن انتقاد صوت وموهبة فيروز أزعجها، بحسب موقع مجلة ليالينا.









وكتبت أحلام الشامسي مشيدة بتاريخ الفنانة فيروز في الغناء قائلة: “هذا كلام غير لائق، اسمح لي مروري، أنت لما تكتب فقط فيروز، تكتب تاريخ عظيم”.

وتابعت: “هي غنت في عصر الست أم كلثوم وبرزت.. أرجوك هذه التغريدة لن يسمح بها أي فنان.. يجب أن نحترم التاريخ، فيروز لو وقفت أمام المايك ولم تغن أطربت.. تغريدة غير مقبولة”، واختتمت بهاشتاغ “إلا فيروز”.