خلف وصليبا: سننام داخل المجلس و”لو قطعوا الكهرباء”.. وسينضم الينا نواب آخرون

بعد رفع جلسة مجلس النواب الـ11 لانتخاب رئيس للجمهورية، قرر النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا الاعتصام سلمياً داخل الهيئة العامة للضغط باتجاه انتخاب رئيس.

وأشار خلف خلال اعتصامه مع صليبا داخل المجلس النيابي: الى أننا “في دوامة قاتلة والشعب اللبناني في خطر، إذ نشهد عملية تعطيل غير مسبوقة، ومجلس النواب مسؤول عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.









وأضاف: “قررنا أنا والزميلة نجاة صليبا الاعتصام لكسر الجمود، وقد انضم إلينا نواب آخرون ونحن بانتظار باقي النواب، وهذه الخطوة ليست رمزية بل هدفها الدفع نحو انتخاب رئيس فهذا واجب كل نائب”.

واعتبر خلف أن “جميع النواب مسؤولون عن التعطيل ومن واجبهم وقف هذا النهج”.

وقال: “إذا لم نقم بحلّ مشاكلنا فلن يساعدنا أحد، وسننام داخل المجلس”.

من جهتها، دعت النائبة نجاة صليبا جميع النواب الى “الاعتصام إلى حين عودة الجلسات لأنه من واجبهم انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن”.

وانضم إليهما بحسب المعلومات كل من النائبين فراس حمدان وسينتيا زرازير.

الى ذلك، تم إبلاغ النواب المعتصمين بأنه سيتم إغلاق جميع مداخل المجلس النيابي وإطفاء الكهرباء عند الساعة 2:30 فيما يبحث النواب عن طريقة لابقاء مدخل واحد مفتوح للحفاظ على التواصل مع النواب المعتصمين.

من جهته، أشار رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل، إلى أننا “قد ننضم للخطوة التي قام بها النائب ملحم خلف بالاعتصام، إذ يجب أن تكون هناك دورات متتالية للوصول إلى انتخاب رئيس”. وأضاف: “مش ناقصنا شي” لعقد جلسات متتالية للوصول إلى انتخاب رئيسة للجمهورية، إلا إذا أرادوا الخضوع للقرارات الخارجية”

وكان خلف لفت خلال جلسة الانتخاب إلى أنني “أخجل من نفسي بأن أكون نائباً فيما الشعب يطالب بلقمة الخبر والحليب والكهرباء”.في حين أكدت النائبة بولا يعقوبيان تأييدها لموقف النائبين ملحم خلف ونجاة عون في اعتصامهما السلميّ داخل المجلس “عسى أن تُفتح جلسات متتالية ومتواصلة لانتخاب رئيس”.

كما نقلت النائب سينتيا زرازير حقائب النائبة نجاة صليبا إلى داخل المجلس وقالت: “شكلوا اعتصام مفتوح للخميس المقبل”.

أكدت النائبة سينتيا زرازير، أنهم “أُبلغوا أنهم سيُقفلون الأبواب ويطفئون الكهرباء عند الساعة الثانية والنصف ويُصبح مَن في الداخل كأنّه في سجن”، وأضافت: “أبحث حاليًّا عن مداخل أخرى للدخول”.

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ان الباب الجانبي سيكون مفتوحاً للنواب فقط على أن يُفتح الباب الرئيسي غداً صباحاً.

من جانبها أشارت النائبة بولا يعقوبيان الى أنه “وُجد حلّ للدّخول عبر بابٍ جانبي وممرّ وقيل لنا “أمّنوا المازوت فنترك الكهرباء” وهذا ما سنقوم به”.

فيديو من داخل القاعة: ومن داخل قاعة مجلس النواب، ومع انطلاق الاعتصام الذي اعلنه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، حصلت الـ LBCI على فيديو قام بتصويره أحد النواب التغيريين ، يظهر النائبان يعتصمان داخل القاعة.

وقالت صليبا : ” اتحدى كل نائب ان يأتي ويقوم بواجباته، قادرون ان ننتخب رئيسا للجمهورية وهذا واجبنا ويجب تمثيل الشعب اللبناني”.

بدوره، قال خلف: “الدولار 50 الف ولا طحين ولا كهرباء ولا دواء وهذه وقفة ضمير امام انفسنا”.