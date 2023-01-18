طوني فرنجية: مهندسون..أطباء..شباب..صبايا للتصدير

بعد الكثير من التداول والمناقشات والأخذ والرد، وبعدما استنفد خبراء لبنانيون أفكارهم للخروج بحل للأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد، من استخراج الغاز من البحر إلى المفاوضات مع صندوق النقد والإصلاحات، وحتى تصدير ليمون أبو صرة بحسب المهندس محمد كوثراني، خرج النائب طوني فرنجية بالحل الناجع: وهو تصدير الشبان والشابات، من مهندسين وأطباء وغيرهم من ذوي الاختصاص لكي يرسلوا لنا الأموال.

بالإذن من #الكوثراني وتصدير ال"أبو صرّة"، بس حتّى بندورة وخيار مش رح نصدّر،





لازم نصدّر شباب معلّمة متل #المهندسين على سبيل المثال لا الحصر،

هيك طلع معو النائب اليافع، رئيس لجنة التكنولوجيا، إبن #رئيس_الجمهوريّة المُحتمل، طوني فرنجيّة. pic.twitter.com/PazUvRsJfp — Oussama Mortada (@mortada_oussama) January 17, 2023

ففي التسجيل المصور الذي انتشر في مواقع التواصل وأثار سخرية اللبنانيين، يريد النائب فرنجية تحويل الشعب اللبناني إلى عالة على مغتربيه، ليس بالضرورة أن نعمل على تطوير القطاعات الإنتاجية، لا داعي لاستغلال الأراضي الزراعية، ولبنان لن يكون أفضل من الصين في الصناعة، ولنترك شركات التكنولوجيا لأصحابها، نحن نصدّر البشر!

.

بعد "الفرد والفردة"، أطل علينا النائب #طوني_فرنجية، وريث المقعد النيابي عن أبيه سليمان بحل اقتصادي ابهر العالم. اقترح فرنجية بدل تصدير الخِيار والبندورة والمنتوجات، كما تفعل عادة الدول منتجة، علينا تصدير شبابنا وشاباتنا الى العالم وهم يرسلون الاموال الى ذويهم #نقد_بوليتكس pic.twitter.com/QvvFHnGorG — NaqdPolitics (@NaqdPolitics) January 18, 2023

وليس مهماً ما يريده هؤلاء المهندسون والأطباء، لا خيارات لديهم في السفر أو البقاء في أرضهم، لن تكون لهؤلاء حرية اختيار المكان الذي يريدون العيش فيه، مهمتهم في الحياة هي إرسال الأموال لنا، كي ندفع الضرائب للنائب فرنجية ووالده والحفاظ على باكويته.

وفي مرحلة لاحقة، قد يعرض فرنجية علينا تطوير خطته الاقتصادية وإنشاء معرض لذوي الاختصاصات، شبيه بإكسبو دبي مثلاً، حيث تأتي شركات الهندسة وأصحاب المستشفيات وشركات التكنولوجيا ليختاروا ما يناسبهم من اللبنانيين واللبنانيات ذوي الكفاءة، وقد يدفعون أتعابهم مقدماً إلى السيد فرنجية، بصفته نائباً في البرلمان ووريثاً لزعامة والده.

لسؤال: على ايا نوع تصدير لازم نركز؟#طوني_فرنجية: "سياحة وخدمات وبشر… منصدر مهندسين مش خيار وبندورة".

—

يعني هاجروا، انسلخوا من بلدكم بعيد عن اهلكم، وبعتوا مصاري…

كرمال البيك وإبن البيك يضلوا بلبنان حاكمين ومرتاحين…

—

مختصر مفيد لخطة "زعماء الطوائف" الفعلية بحق المجتمع… pic.twitter.com/qixlGoU8zz — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) January 17, 2023

أما الخوف الحقيقي، فهو أن النائب فرنجية يرى نفسه كمرشح لرئاسة الجمهورية بعد رحيل والده طبعاً، عندها تصبح أفكاره قيد التطبيق، ونستطيع من الآن أن نتكهن أي نوع من التجار سيكون، متنقلاً بين دول العالم وشركاته، حاملاً رزمة من السير الذاتية: شباب، صبايا، مهندسون، أطباء، طباخون، حديد للبيع.

وكالة سفريات #المردة لتصدير السياحة و الخدمات بلسان وجهها المستقبلي طوني بيك إبن مرشح #حزب_الله و المحور لرئاسة جمهورية #لبنان الزعيم الإقطاعي #سليمان_فرنجية#صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/q1dcq4gA5W — Marc Harb (@LebAct2) January 18, 2023

المدن