ساويرس يهاجم جمال عبد الناصر ويتساءل عن كرامة مصر في عهده

هاجم رجل الأعمال الملياردير المصري نجيب ساويرس، في سلسلة تغريدات، الرئيسَ الراحل جمال عبد الناصر، الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023، وذلك بمناسبة الذكرى الـ105 لولادة الأخير، في 15 يناير/كانون الثاني.

وانتقد ساويرس سجن المعارضين وتعذيبهم في عهد عبد الناصر، متسائلاً: “أين كانت كرامة مصر في مغامراته وهزائمه باليمن وكارثة 67 عندما فقدنا سيناء وعاد جيشنا مكسوراً من سيناء؟”.









وقال ساويرس إن الحرية “اختفت” في زمن عبد الناصر، مشيراً إلى أن النظام الاشتراكي في عهده أثبت فشله الذريع بالعالم كله، كما سقطت الشيوعية في روسيا، بحسب تعبيره.

وأثار الهجوم على عبد الناصر حفيظة الإعلامي عضو مجلس النواب مصطفى بكري المعروف بتوجهه الناصري، حيث دعا ساويرس إلى مناظرة تلفزيونية يدحض خلالها “الأكاذيب والادعاءات حول عبد الناصر”، وفق تعبيره.

يُذكر أن التراشق الإعلامي بين ساويرس وبكري جاء إثر تغريدة لأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، تساءل فيها عن أسباب حضور عبد الناصر بقوة في وجدان المصريين، رغم هزيمته الكبرى في حرب عام 1967 ومرور أكثر من قرن على مولده.

حيث أرجع “نافعة” ذلك إلى “طهارة يد الرئيس الراحل وانحيازه للفقراء والطبقة الوسطى، والحرص على كرامة مصر وهيبتها”.

في سياق متصل، كان تراشق لفظي ومهاترات شهدتها مواقع التواصل مؤخراً بين ساويرس وإعلاميين مصريين، من بينهم عمرو أديب ومصطفى بكري، حيث وصفهم رجل الأعمال الشهير بـ”المطبلين”، بسبب دعمهم للنظام؛ مما دفعهم إلى مهاجمته والرد عليه بألفاظ مشابهة.

ووُلد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في 15 يناير/كانون الثاني 1918، بحي باكوس في الإسكندرية، لأسرة عادية تعود جذورها إلى بلدة بني مرّ بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، وفي 28 سبتمبر/أيلول 1970 توفي عبد الناصر عن 52 عاما، بعد 16 عاماً من الحكم.