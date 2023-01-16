رحيل الإعلامية صونيا بيروتي

غيب الموت اليوم الاعلامية والصحافيّة والكاتبة اللبنانيّة صونيا بيروتي التي عملت في عددٍ من الصحف والمحليّة كما أصدرت عددا من الكتب والروايات.

وكان ارتبط اسم الراحلة بشاشة تلفزيون لبنان حيث كانت من أبرز الوجوه التي ظهرت عبره في تقديم البرامج وإجراء الحوارات.







