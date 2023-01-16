رحيل الإعلامية صونيا بيروتي

غيب الموت اليوم الاعلامية والصحافيّة والكاتبة اللبنانيّة صونيا بيروتي التي عملت في عددٍ من الصحف والمحليّة كما أصدرت عددا من الكتب والروايات.
وكان ارتبط اسم الراحلة بشاشة تلفزيون لبنان حيث كانت من أبرز الوجوه التي ظهرت عبره في تقديم البرامج وإجراء الحوارات.
وغرد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر “تويتر”: “صونيا بيروتي، نساء في امرأة، صحافية وكاتبة وشاعرة ومناضلة، خاضت سباقا مع عصرها، وعرفت بجرأة إطلالتها ومضمونها، فلونت شاشة تلفزيون لبنان بفرادتها وثقافتها، وأثرت إذاعة لبنان بعمق نضوجها، وداعا أيقونة الشاشة. لروحك الرحمة ولإسمك المضيء الخلود “.