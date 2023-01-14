شيرين عبد الوهاب تحرج حسام حبيب وتوجه رسالة للجيش اللبناني

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً كبيراً في دولة الكويت، بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية بسبب أزمتها الأخيرة.

ولم يخلو ظهور شيرين عبد الوهاب من التصريحات المثيرة للجدل، حيث علقت على زيارتها للمطرب اللبناني فضل شاكر برفقة زوجها حسام حبيب خلال تواجدهما في لبنان الفترة الماضية.









وقالت شيرين: “زيارتي لفنان زي فضل شاكر، زيارة عزيزة على قلبي، ولكن كمان ضباط أو بيادة الجيش اللبناني على دماغي من فوق”.

وعرضت شيرين خلال الحفل زوجها حسام حبيب للإحراج، حيث سألت جمهورها في الكويت هل يحبون حسام حبيب أم لا، فرد عليها الجميع “لا نحبه”، لتضحك شيرين بعدها بصوت عال.

وقدمت شيرين مجموعة من أغانيها الشهيرة خلال الحفل مثل “آه يا ليل”، “يا بتفكر يا بتحس”، “كدابين”، “غيرانين”، “أنا مش بتاعت الكلام ده”، كما غنت لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية دارت الأيام، وسط تفاعل جماهيري كبير.