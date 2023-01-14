وليام نون: ما حصل معي هو محاولة تخويف وردع للأهالي، ولم أتهرّب يوماً من التحقيق

بعد التحرّكات الشعبية والسياسية وتضارب المعلومات حول مصير قضية توقيف الناشط #وليام نون منذ الصباح بعد مساء عاصف شهد غضباً واسعاً من الرأي العام على إثر القرار القاضي بإبقائه موقوفاً، أخلي سبيل نون عصر اليوم، وتوجّه إلى مقرّ فوج الإطفاء بعد خروجه من مديرية أمن الدولة.

وبعد إطلاق سراحه، قال نون إنّ “التوقيف جاء بإشارة من القضاء” وإنّ التعامل معه “كان محترماً”، مضيفاً: “مستمرّون بقضية الرابع من آب ومن حقّنا التعبير طالما التحقيق معطّل وهذه القضية لن تموت”.









وفي حديث لـ”النهار”، اعتبر أنّ “ما حصل معه هو محاولة تخويف وردع للأهالي ولكن قضيّتنا وطنية وأكبر منّا جميعنا”، وأضاف: “سأمثل أمام التحقيق الاثنين فأنا لم أتهرّب يوماً”.

وكان ملفّ توقيف نون من قِبَل جهاز أمن الدولة بناءً على مذكّرة من المحامي العام الاستئنافيّ في بيروت القاضي زاهر حمادة، قد تطوّر بشكل سلبيّ بعدما ربط القاضي حمادة الإفراج عنه بالاستماع إلى رفيقه بيتر بو صعب.