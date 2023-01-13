تعرّض النائب عبد المسيح لمحاولة سرقة وقتل: “الله ستر”

نشر النائب #أديب عبد المسيح عبر “تويتر” تغريدة، قال فيها: “بعهدة الأجهزة الأمنية وبلدية كفرحزير وبلديات الكورة – توقيف عصابة سرقة”.

1/1- بعهدة الأجهزة الأمنية و بلدية كفرحزير و بلديات الكوره- توقيف عصابة سرقة





الوقاحة و الإستباحة الأمنية وصلت إلى حد محاولة التعرض لي و سرقتي و مراقبتي و إستباحة الحي الذي أسكن فيه و أحياء بلدتي إستكمالا لعمليات السرقة التي تحصل في الكوره في ليل كل يوم…. pic.twitter.com/Qo26GJ3qKG — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) January 13, 2023

وأضاف: “الوقاحة والاستباحة الأمنية وصلت إلى حد محاولة التعرّض لي وسرقتي ومراقبتي واستباحة الحي الذي أسكن فيه وأحياء بلدتي استكمالاً لعمليات السرقة التي تحصل في الكورة في ليل كل يوم. أوقف جهازي الأمني سيارة مشبوهة كان يتحضّر ركابها لارتكاب جنحة (و أكثر)، حيث أوقفناها وسلّمنا من يوجد فيها إلى الأجهزة الأمنية، أفضى تفتيش السيارة إلى اكتشاف أدوات سرقة وسكاكين ومعدّات قطع”.

وتابع: “الله ستر من مواجهة مسلّحة والأشخاص الذين أتحفّظ على تسميتهم من دون هويات”.

وأردف: “قلت سابقاً إن الكورة وكفرحزير ومعظم البلدات ساقطات أمنياً وقد حذّرت سابقاً من الحوادث وأحذّر مرّة أخرى أننا لن نسمح لأي أحد باستباحة بيئتتا، لذا أعذر من أنذر وأضع هذا التحذير بعهدة القوى الأمنية والقضاء الذي نحذّره من الاستخفاف وتخفيف العقوبات. وأطالب بلدية كفرحزير وأي بلدية أخرى أن تجنّد شرطتها وفريق أمنها لسهر الليالي والحفاظ على الأمن”.

وختم: “إسّا ناقصنا أمن ذاتي و هيك بتكمل”.