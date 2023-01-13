رئيس أركان جيش الاحتلال: إيران تمتلك ما يكفي لإنتاج 4 قنابل نووية

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته أفيف كوخافي، إن “إيران تمتلك مواد مخصبة تكفي لإنتاج 4 قنابل نووية”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، عن كوخافي قوله في لقاء مع الصحافيين لمناسبة إنهاء مهامه: “إيران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج 4 قنابل نووية، 3 بمستوى 20% وواحدة بمستوى 60%”.









وأشار إلى أن “الجيش الإسرائيلي بلور خلال العام المنصرم 3 برامج لشن هجوم في إيران، كضربة انتقامية، لا علاقة لها بالبرنامج النووي، لتدمير المنشآت النووية والداعمة للمشروع النووي”.

وقال: “لو تعلق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية ومواقع إضافية إلى قائمة الأهداف”.

وأضاف: “منخرطون في تسريع الاستعداد لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في السنوات الأخيرة، والعديد من الأنواع الأخرى من الأهداف”.

وتابع: “لقد قمنا بتحسين الاستخبارات ونطاق الأهداف. وقد جهزنا أنفسنا وما زلنا بالذخائر المحددة والكميات المناسبة لهذه العملية”.

وأشار إلى أن الهجوم في إيران “له علاقة بما ستكون عليه حالة المشروع، وما ستكون عليه حالة تخصيب اليورانيوم، وما هي كمية أجهزة الطرد المركزي التي لديهم”.

واستدرك كوخافي: “نفترض عمليا، إمكانية أن يؤدي الهجوم على إيران إلى حملة في الساحة الشمالية، يشارك فيها حزب الله وربما يقودها”.

وحذر كوخافي، منظمة حزب الله اللبنانية من أن “الجيش أعد خططا هجوية لها أيضا، إذا قررت تصعيد الوضع”.

وقال: “اليوم لدينا آلاف الأهداف في لبنان التي هي مواقع لحزب الله، من نفق تحت الأرض إلى منازل حيث يتم تخزين الصواريخ فيها”.

وأضاف: “عندما أقول آلاف الأهداف، لا أقصد 3000 أو 6000، أعني أكثر من ذلك بكثير. وجميعهم من الحدود في الجنوب إلى بيروت، ومن البحر إلى الشرق، سيتعرضون للهجوم بمعدل مرتفع جدا”.

وينهي كوخافي مهامه رسميا الإثنين المقبل، ليخلفه هرتسي هاليفي.