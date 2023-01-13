“يا بطلعوه يا يوقفونا كلنا”… غضب في الشارع بعد توقيف وليام نون

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة – فرع الدكوانة على ذمّة التحقيق النّاشط وليام نون بعدما حققت معه منذ الساعة 1.30 ظهراً.









وأفادت معلومات “الجديد” أنه تمّ نقل نون من مكتب امن الدولة في السوديكو الى مكتب امن الدولة في الرملة البيضاء.

ووصل النائب ملحم خلف مع مجموعة من المحامين الى فرع أمن الدولة في الرملة البيضاء لمتابعة قضية وليام نون الموقوف منذ أكثر من سبع ساعات

وكان المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده أعطى إشارة لتوقيف وليم نون على خلفية عبارة تلفظ بها أثناء تظاهرة أهالي ضحايا المرفأ “بدنا نكسر العدلية”. وقد استدعي إلى التحقيق على حدة.

بالتزامن، ينفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً أمام مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء للمطالبة بالإفراج عن وليام نون ولوّح المعتصمون بالتصعيد وتنفيذ تحركات في الشارع في حال لم يتم الإفراج عن نون فوراً.

إلى ذلك، حضر عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى محيط فرع أمن الدولة في الرملة البيضاء، حيث طالبوا بإطلاق سراح نون فوراً وقال أحدهم: “يا بطلّعوه يا يوقّفونا كلّنا”، معزياً “السلطة بكم لوح قزاز”، متمنيًا أن “يحافظ قصر العدل على دم الشهداء”.

وتوعد الأهالي بمزيد من التصعيد، قائلين: “كلّنا وليام”.