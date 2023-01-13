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تحويل أهالي الضحايا إلى مجرمين… توقيف وليام نون!!

January 13, 2023

اوقفت دورة من امن الدولة الناشط وليان نون وجرى نقله من مركز امن الدولة في السوديكو الى مركز الرملة البيضاء حيث يخضع للتحقيق بحضور محاميه والنائب ملحم خلف. وقد توافد عدد من اهالي نون الى الرملة البيضاء للتضامن معه، فيما لفت مراسل “الجديد” الى ان “السبب الرئيسي لتوقيف وليام نون هو ما صرح به امام قصر العدل هو واهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بانه مستعد بتفجير العدلية بالديناميت”. بدورها قالت والدة نون لـ”الجديد” خلال الوقفة التضامنية مع ابنها امام مركز امن الدولة في الرملة البيضاء : “نحن مش زعران وما منقتل حدا… وليام الليلة مش حيبقى هون ومش فالة عالبيت الا ايدي بايد ابني”. اما المعتصمون فاجمعوا على انهم متضامنون حتى النهاية مع نون وانهم لن يتركوا المكان حتى الافراج عنه.

إلى ذلك، حضر عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى محيط فرع أمن الدولة في الرملة البيضاء، حيث طالبوا بإطلاق سراح نون فوراً.
وقال أحدهم: “يا بطلّعوه يا يوقّفونا كلّنا”، معزياً “السلطة بكم لوح قزاز”، متمنيًا أن “يحافظ قصر العدل على دم الشهداء”.




وتوعد الأهالي بمزيد من التصعيد، قائلين: “كلّنا وليام”.

من جهتها، قالت والدة أحد الضحايا: “بهالإيام صاحب الحق صار مجرم”.
يذكر أن جلسة التحقيق التي كانت مقرّرة لذوي الضحايا أرجئت إلى الإثنين.
وبناء على إشارة لاستدعائه من القضاء، حضر نون مع محاميه إلى مركز “أمن الدولة” في الدكوانة، وجرى توقيفه وتسليمه إلى مديرية بيروت حيث يتواجد الآن.

ونون هو من الوجوه البارزة في حراك أهالي ضحايا انفجار المرفأ الداعين إلى إطلاق يد المحقق العدلي طارق البيطار، والمعارضين لتعيين محقق رديف.

توقيف نون، أثار ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل، معتبرين أن “الدولة تنام على النيترات وتستنفر على الديناميت”.

وفي هذا الشأن، غرّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر “تويتر”، قائلاً: “عندما تنقلب الأدوار فيحاولون تحويل أهالي الضحايا إلى مجرمين نكون في آخر فصول شريعة الغاب”.
واعتبر أن “وليم نون موقوف قسرًا لإسكات الأصوات الحرّة وقمعها عن المجاهرة بالحقيقة”، مؤكدًا أن “قضية المرفأ لن تنتهي حتى كشفها”.

وأردف: “أطلقوا سراح وليم نون فوراً”.

من جهته، قال النائب زياد حواط: “محاولة توقيف وليم نون صورة عن اللادولة واللاعدالة والفلتان. بدل توقيف المجرمين في تفجير المرفأ تتم ملاحقة المطالبين بالعدالة والحقيقة. المطلوب إطلاق وليم نون فوراً”.
أمّا النائب نديم الجميّل، فقال: “وين كان جهاز أمن الدولة لما زعران الحزب القومي هجموا على العدلية يوم إصدار الحكم بقضية اغتيال بشير وهدّدوا القضاة بالقتل؟ وين كان لما جرّبوا البلطجية يهجموا عالعدلية “لقبع القاضي بيطار”؟ الشبيبة متأثرين كثير بالحرس الثوري الإيراني. مستقويين اليوم على ويليام نون وأهالي الضحايا”.

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