تحويل أهالي الضحايا إلى مجرمين… توقيف وليام نون!!

اوقفت دورة من امن الدولة الناشط وليان نون وجرى نقله من مركز امن الدولة في السوديكو الى مركز الرملة البيضاء حيث يخضع للتحقيق بحضور محاميه والنائب ملحم خلف. وقد توافد عدد من اهالي نون الى الرملة البيضاء للتضامن معه، فيما لفت مراسل “الجديد” الى ان “السبب الرئيسي لتوقيف وليام نون هو ما صرح به امام قصر العدل هو واهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بانه مستعد بتفجير العدلية بالديناميت”. بدورها قالت والدة نون لـ”الجديد” خلال الوقفة التضامنية مع ابنها امام مركز امن الدولة في الرملة البيضاء : “نحن مش زعران وما منقتل حدا… وليام الليلة مش حيبقى هون ومش فالة عالبيت الا ايدي بايد ابني”. اما المعتصمون فاجمعوا على انهم متضامنون حتى النهاية مع نون وانهم لن يتركوا المكان حتى الافراج عنه.

إلى ذلك، حضر عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى محيط فرع أمن الدولة في الرملة البيضاء، حيث طالبوا بإطلاق سراح نون فوراً.







وقال أحدهم: “يا بطلّعوه يا يوقّفونا كلّنا”، معزياً “السلطة بكم لوح قزاز”، متمنيًا أن “يحافظ قصر العدل على دم الشهداء”. وتوعد الأهالي بمزيد من التصعيد، قائلين: “كلّنا وليام”.

من جهتها، قالت والدة أحد الضحايا: “بهالإيام صاحب الحق صار مجرم”.