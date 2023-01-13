تحويل أهالي الضحايا إلى مجرمين… توقيف وليام نون!!

اوقفت دورة من امن الدولة الناشط وليان نون وجرى نقله من مركز امن الدولة في السوديكو الى مركز الرملة البيضاء حيث يخضع للتحقيق بحضور محاميه والنائب ملحم خلف. وقد توافد عدد من اهالي نون الى الرملة البيضاء للتضامن معه، فيما لفت مراسل “الجديد” الى ان “السبب الرئيسي لتوقيف وليام نون هو ما صرح به امام قصر العدل هو واهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بانه مستعد بتفجير العدلية بالديناميت”. بدورها قالت والدة نون لـ”الجديد” خلال الوقفة التضامنية مع ابنها امام مركز امن الدولة في الرملة البيضاء : “نحن مش زعران وما منقتل حدا… وليام الليلة مش حيبقى هون ومش فالة عالبيت الا ايدي بايد ابني”. اما المعتصمون فاجمعوا على انهم متضامنون حتى النهاية مع نون وانهم لن يتركوا المكان حتى الافراج عنه.
وتوعد الأهالي بمزيد من التصعيد، قائلين: “كلّنا وليام”.
ونون هو من الوجوه البارزة في حراك أهالي ضحايا انفجار المرفأ الداعين إلى إطلاق يد المحقق العدلي طارق البيطار، والمعارضين لتعيين محقق رديف.
وفي هذا الشأن، غرّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر “تويتر”، قائلاً: “عندما تنقلب الأدوار فيحاولون تحويل أهالي الضحايا إلى مجرمين نكون في آخر فصول شريعة الغاب”.
واعتبر أن “وليم نون موقوف قسرًا لإسكات الأصوات الحرّة وقمعها عن المجاهرة بالحقيقة”، مؤكدًا أن “قضية المرفأ لن تنتهي حتى كشفها”.
وأردف: “أطلقوا سراح وليم نون فوراً”.
ونفّذ أهالي الضحايا وقفة أمام قصر العدل في بيروت، ورفعوا اللافتات وصور أبنائهم، في حضور عدد من النواب.
وحاول الأهالي الدخول إلى قصر العدل، حيث تم تسجيل عدد من الإصابات، لا سيما إصابة شقيق الضحية رالف ملاحي، داڤيد، برجله. وتم نقله إلى المستشفى.