كتاب جديد يكشف أن ترامب اقترح ضرب كوريا الشمالية بقنبلة نووية وإلقاء اللوم على دولة أخرى

خلال فترة عمله في البيت الأبيض، طرح الرئيس السابق دونالد ترامب فكرة ضرب كوريا الشمالية بسلاح نووي وإلقاء اللوم في الهجوم على دولة أخرى، وفقاً للنسخة الجديدة من كتاب الصحافي مايكل شميدت من صحيفة “نيويورك تايمز”.

وبحسب ما ورد، كان رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك، جون كيلي، قلقًا من رسائل ترامب الاستفزازية على تويتر حول البلاد ومحادثاته الخاصة، وفقًا لمقتطفات من رسالة شميدت ” دونالد ترامب ضد الولايات المتحدة” التي نشرتها شبكة “إن بي سي نيوز”.









وما أخاف كيلي أكثر من التغريدات، هو حقيقة أنه خلف الأبواب المغلقة في المكتب البيضاوي، واصل ترامب الحديث وكأنه يريد خوض الحرب، حيث ناقش بشكل متعجرف فكرة استخدام سلاح نووي ضد كوريا الشمالية، قائلاً إنه إذا قام بمثل هذا الإجراء، يمكن للإدارة أن تلوم شخصًا آخر على ذلك لتخليص نفسها من المسؤولية “، كتب شميت.

ووفقًا للكتاب، حاول كيلي ثني ترامب عن الفكرة، قائلاً إن الولايات المتحدة سُتكتشف على الأرجح ما إذا كانت قد نفذت مثل هذه الخطة والتأكيد على العواقب والخسائر المحتملة في أي صراع مع كوريا الشمالية، لكن تقرير شميدت أكد أن ترامب كان ملتزماً بفكرة الهجوم، وأثار كذلك “إمكانية شن هجوم عسكري استباقي ضد كوريا الشمالية”.

وخلال فترة رئاسته، هدد ترامب وأثنى على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلاً في وقت ما إن الثنائي “وقعا في الحب”، حتى مع وجود توترات بين البلدين بشأن الأسلحة النووية.

وذكر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للتو أن” الزر النووي موجود على مكتبه في جميع الأوقات “، في حين قال ترامب في تغريدة عام 2018 ” يرجى إبلاغ هذا الشخص، الذي يتضورشعبه من الجوع، بأن لدي ايضاً زراً نووياً، ولكنه أكبر بكثير وأكثر قوة”.

ومن المقرر إصدار كتاب شميدت، الذي نُشر لأول مرة في عام 2020، الأسبوع المقبل في غلاف ورقي مع تضمين الكلمة الختامية الجديدة.