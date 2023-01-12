إلهام شاهين تهاجم الشيخ الشعراوي: “آراؤه كانت تناسب عصر الجاهلية”

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن رأيها في تقديم سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي في عمل فني، مشيرة إلى أنها ترى أن آراءه وأفكاره لا تناسب العصر الحالي بينما تناسب عصر الجاهلية.

وقالت إلهام شاهين: “أنا شفت له فيديوهات وآراء لا تناسب العصر كانت تناسب عصر الجاهلية زي إباحة ضرب المرأة وترك المريض بلا علاج حتى يموت، وقتل تارك الصلاة، واللي يتجوز مسيحية لا يعاملها بالحسنى، فكلامه ده غير مناسب للعصر، وآراء لا تناسب المجتمع ولا أهمية من تقديم سيرته”.









وأضافت في تصريحات لموقع (القاهرة 24): “من الممكن تقديم سيرة عالم مهم زي مجدي يعقوب مهم خارج مصر وجوه مصر وعالج وأنقذ حياة ناس، فهو عالم وشخصية مهمة، أو كاتب مهم زي نجيب محفوظ، هؤلاء شخصيات قدوة للمجتمع بكل آرائهم وأفكارهم وتكون قدوة للمجتمع”.

أما عن المدافعين عن الشعراوي فقالت شاهين: “هما موافقين يضربوا زوجاتهم وموافقين على ختان البنات وزواج القاصرات وأن الراجل يتزوج أكثر من واحدة ولو ما عجبتوش يطلقها، ده بيرضي ذكوريتهم فدي آراء لمستوى معين لا يحصل على كفايته من العلم والثقافة”.

وأثيرت حالة واسعة من الجدل مؤخرًا، بعد اقتراح تقديم سيرة الشعراوي في عمل فني على المسرح القومي، حيث انتقد البعض تقديمها، ومنهم الناقد طارق الشناوي، الذي وصف آراءه بالمتخلفة والرجعية وكذلك الناقدة ماجدة خير الله التي اتهمته بالمتاجرة بالدين، إلى جانب إبراهيم عيسى الذي وصفه بالداعشي، بينما دافع الكثيرون عنه وعبروا عن غضبهم من الانتقادات التي تعرض لها.