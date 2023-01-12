مواكبة فاتيكانية بعدَسَة كبرى للواقع اللبناني

ليست تطوّرات التفاصيل الدقيقة للأوضاع اللبنانيّة بعيدة أو غير معلومة على نطاق #الفاتيكان، الذي يواكب المستجدّات الحاصلة في بلاد الأرز بعدسة واسعة وشاملة لا ضيّقة. ولا يمكن حصر رؤية الهيئة العليا لإدارة الكنيسة الكاثوليكية تجاه لبنان بمعطى واحد أو عنوان فرعيّ، لأن المقاربة تبدو متكاملة ومتجانسة ولا تدخل في الزواريب التي تتناولها بعض التحليلات والتوقعات المحلية غير المنطلقة من أساسات معلوماتية. وفي السرد العلمي لموقف الفاتيكان، تبقى بيروت عاصمة “الوطن الرسالة” العبارة الكبرى الأكثر عمقاً في المصطلحات التي تفسّر النظرة الفاتيكانية إلى هذا الموطن. وتنشط اللقاءات التي تجمع مسؤولين فاتيكانيين بممثلين مدنيين عن القوى المجتمعية في لبنان، وسط معطيات عن تواصل مستمرّ واجتماعات فاعلة بينها زيارة حديثة قامت بها شخصيات من المجتمع المدني لأيّام عدّة وعادت باستنتاجات بارزة. وفي هذا السياق، تلفت معلومات “النهار” إلى أنّ الاجتماعات المشار إليها شملت مستويات عليا وناقشت تفاصيل الصورة اللبنانية عموماً، حيث تظهّر للمجتمعين أن الفاتيكان يتعامل مع الملف اللبناني انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على إرساء العيش الواحد بين مواطنيه. ويؤكد متابعو المقاربة الفاتيكانية على ضرورة الانتقال إلى مرحلة حلّ تخطو خطواتها الاولى بناءً على 3 مستويات أساسية:









أوّلها، تطبيق بنود الدستور اللبناني (وثيقة الوفاق الوطني الطائف) وترسيخ مفهوم دولة المواطنة كعنوان مرتبط برؤية البابا فرنسيس العالمية، التي تجسدت في احتكامه إلى مصطلح “الأخوة الانسانية” في زياراته المتعددة إلى دول الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية. ويترجم ذلك من طريق تطبيق البنود الدستورية والاصلاحات الاساسية المنصوص عليها من دون تطبيقها حتى اللحظة. وكذلك، تحييد البلاد عن الصراعات الاقليمية واحترام القرارات الدولية بمضامينها التطبيقية. وتراءى أن الفاتيكان لا يعمل بدءاً من مسودة معينة بل يناقش الموضوع اللبناني مع سفراء مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان التي انبثقت من مجلس الأمن الدولي، متناولاً المخاطر التي تواجه هوية هذا الكيان والنموذج الحضاري الذي كان يمثله على امتداد عقود. وتشمل النظرة الفاتيكانية بالنسبة إلى لبنان جميع مكوناته ومواطنيه على تنوع هويتهم الطائفية مع الحرص عليهم. وبدا واضحاً أن المسؤولين الذين التقوا بالناشطين اللبنانيين على اطّلاع بالنسبة إلى مسببات الأزمة اللبنانية، وعدم حصرها في إطار زاوية اقتصادية واجتماعية ومالية فقط، بل انطلاقاً من خطورة المسار الراهن الذي يهدد بتغيير هوية لبنان والانقلاب الكامل على النظام السياسي فيه بما في ذلك الميثاق الوطني وتحويل البلاد إلى أشبه بوطن شموليّ. ويضاف إلى ذلك زجّ لبنان في صراعات المحاور وتحويله إلى ممرّ ومقرّ لتهريب الكبتاغون وتحويله إلى أشبه بدولة مارقة. وتحضر هواجس الفاتيكان أيضاً المتخوّفة من خطر آخر في ظلّ الانهيار الاقتصادي الحاصل وتفتيت البلاد وتفتّتها في غياب الحلول واستمرار الخلافات الداخلية حيال السياستين الخارجية والمالية.

ولا يمكن إغفال هذه التحديات مجتمعة كاستنتاج دارت النقاشات حوله في اللقاءات، بما يحتاج إلى معالجة شاملة إلى جانب أهمية المقاربة الاصلاحية على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وفي المعطى الاساسي الذي تكوّن على نطاق زوار الصرح الفاتيكاني، بدا واضحاً أن أوساط المرجعية الكنسية العليا لم تتناول موضوع الفراغ الرئاسي في لبنان كمسألة جزئية مفصولة عن القضية اللبنانية بحلقتها الواسعة، بما يعني أهمية استعادة الجمهورية اللبنانية كنموذج حضاري لا انتخاب شخصية لمجرد تعبئة المنصب في القصر الرئاسي. وهذا ما يدفع الحاضرين في اللقاءات إلى الملاحظة بأنّ الفاتيكان يقارب الموضوع اللبناني بمجهرِ أبعادٍ أكبر من موضوع الشغور الرئاسي بمفرده، على الرغم من التأكيد على أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن، يأتي ذلك مع إدراك أن المرحلة التي تمرّ بها البلاد لا يمكن أن تحمل العبور نحو رئيس عشوائي بمجرد إجراء الاستحقاق المنتظر منذ أشهر، بل الانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها الاصلاح والسيادة وإنقاذ الجمهورية في ظلّ محاذير الصراع القائم على الهوية اللبنانية. ويعوّل أيضاً على أهمية استعادة الدور المحلي التاريخي ومشروع الدولة وإدراك خطورة أيّ انقلاب على الصيغة.

ويتأكّد دور الفاتيكان كديبلوماسية أخلاقية. وفي المعطيات أيضاً التي عادت بها الشخصيات اللبنانية أنّ فكرة عقد مؤتمر تأسيسي جديد كانت طُرحت سابقاً على الفاتيكان، لكنها لم تصل إلى تحبيذ من المعنيين بمواكبة الملف اللبناني هناك الذين لم يبدوا حماسة ظاهرة حيال طرح مماثل. وفي الموازاة، يؤيد المعنيون فكرة تدويل الموضوع اللبناني مع تقويم المشهد العالمي الذي لا يبدو بالنسبة إلى القيّمين أن معطياته تسمح بانعقاد مؤتمر دولي أو ترجمة عنوان مماثل راهناً، لكن ذلك لا يلغي أنّ لبنان يبقى أولوية أساسية قائمة على جدول أعمال مجموعة الدعم الدولية. وليس حضور الموفدين الدوليين إلى بيروت في الأيام الماضية سوى تأكيد على تدويل المسألة اللبنانية بمنحى معين يقوم على مواكبة الأوضاع والحضّ على تطبيق الإصلاحات المطلوبة. ومن هنا أهمية انتخاب رئيس للجمهورية يحمل مشروعاً إنقاذياً جدياً للبلاد كاستحقاق مرتبط بهوية الجمهورية اللبنانية وليس بشخص رئيس الجمهورية المنتخب، بما يعني أنّ المسألة أكبر من مجرّد تعبئة شغور مؤسساتي على نطاق المنصب الأول أو متعلقة بإدارة الشأن العام فقط.