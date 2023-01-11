السفيرة الأمريكية في لبنان تزور منزل الفنان رامي عيّاش لتهنئته بمولودته الجديدة

في خطوة نادرة، قامت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا بزيارة إلى منزل الفنان رامي عياش، لتقديم التهاني له بولادة ابنته الجديدة التي أطلق عليها اسم «آلارا». ونشر الفنان اللبناني على حسابه على «إنستغرام» فيديو يظهر السفيرة الأمريكية وهي تحتضن مولودته الجديدة وتوجّه لها كلمات مؤثرة باللغة الانكليزية، مرحبة بها في هذا العالم، وقالت: «آلارا، ما أريد قوله هو أهلاً بكِ في هذا العالم، نحن سعداء جداً بلقائك وسعداء جداً لانضمامك إلى العائلة. وأتمنى أن يكون td استطاعتنا أن نجد حلولاً للمشاكل في وطنك، وأن نجعل هذا الوطن مكاناً رائعاً لتنعمي بتراثك الغني، وأن تسيري على خطى وأمجاد أهلك».

ويتحدث البعض عن علاقة صداقة تجمع بين الفنان عياش والسفيرة شيا التي سبق لها أن استقبلته في مقر السفارة في عوكر وكرّمته على إنسانيته اللامحدودة من خلال جمعيته الخيرية «عيّاش الطفولة».