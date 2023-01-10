يقي من السرطان ويساعد على إنقاص الوزن.. فوائد نبات السلق الصحية والتجميلية

يعتبر نبات السلق من الخضروات الجذابة والمفيدة لصحة الإنسان؛ نظراً لاحتواء أوراقه على مستويات عالية من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

كما يحتوي على المغذيات النباتية الهامة مثل البوليفينول والبيتالين والكاروتين، والتي تعتبر قوية في مكافحة أضرار الجذور الحرة والالتهابات ومقاومة الأمراض بشكلٍ عام.









وينمو السلق بشكل أفضل في المناطق المفتوحة والتي تتعرض للشمس بشكل واسع، على الرغم من قدرته على تحمل بعض الظل في الصيف، كما يفضّل زراعته في التربة الغنية التي تحافظ على الرطوبة، وتكون خالية من التصريف.

ومن بين مميّزات نبات السلق أنّ منتوجه يستمرُّ لعدة أشهر، وهو الأمر الذي يزيد من اهمية هذا النوع من الخضر، التي يمكن أن تؤكل أوراقها الصغيرة نيئة في السلطات، بينما تؤكل الأوراق الكبيرة مطبوخة لتعطي نكهة لذيذة.

فوائد نبات السلق الصحية

وفقاً لموقع healthline الصحي المتخصص، يساعد نبات السلق على حل العديد من المشكلات الصحية والغذائية في جسم الإنسان، وذلك بسبب جملة العناصر الغذائية الهامة التي يحتوي عليها، ومن بين أهم فوائد السلق ما يلي:

يقي من السرطان

يعدّ نبات السلق من الخضروات الغنية بمادة الكلوروفيل التي تمنع تَشكّل المواد الضارة التي تنتج عن عملية شوي الأغذية والأطعمة على درجات حرارة مرتفعة والتي تسبّب في الغالب خطر الإصابة بأمراض السرطان، بذلك يحمي السلق ويقي من مرض السرطان.

إضافةً إلى ذلك، فالسلق غني بالكثير من أنواع الفيتامينات؛ مثل فيتاميني C و E ومضادات الأكسدة التي تقلّل من الجذور الحرة التي تصيب الجسم، كما يمنع الإصابة بالأورام الخبيثة.

يساعد على التحكم في نسبة السكر بالدم

بإحتوائه على نسبة كبيرة من حمض ألفا ليبويك التي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الجسم للأنسولين، يمثل السلق أهمية كبيرة لصحة مرضى السكري.

يقي من أمراض القلب

نبات السلق يعدّ من النباتات الغنية جداً بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة الضرورية للجسم، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

كما أنّ السلق يعدّ من النباتات التي تقي الجسم من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وذلك بفضل غناها بالكثير من عنصر البوتاسيوم، كما يحمي السلق من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، علاوة على ذلك فإنه يساعد على التحكم بضربات القلب بشكل أفضل.

يساعد على تخفيف الوزن الزائد

قد يساعدك نبات السلق على إنقاص الوزن والحفاظ عليه إذا اتبعت حمية غذائية تحتوي على عناصر غذائية مثل السلق.

إذ يمكن أن يؤدي تناول الخضروات الغنية بالألياف مثل السلق إلى زيادة الشعور بالامتلاء بعد الوجبات؛ مما قد يقلل من خطر الإفراط في تناول الطعام.

إلى جانب محتواه من الألياف، يحتوي السلق على 35 سعرة حرارية فقط لكل كوب مطبوخ يزن 175 جراماً.

فوائد السلق التجميلية

يقوي الشعر ويحميه من التساقط

السلق غني بمادة البيوتين المهمة للشعر، فهي تعمل على زيادة كثافة ونمو الشعر، كذلك السلق غني بالفيتامينات والمعادن التي تزيد طول ولمعان الشعر وتعالج التساقط. كما أن السلق يزيد من إيصال المغذيات إلى فروة الرأس، وبالتالي يعمل على تحسين صحة الشعر.

يعالج السلق مشاكل البشرة

يعدّ السلق من المواد الغني بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة الضرورية لصحة البشرة مثل فيتامين A وفيتامين C وفيتامين K، مما يساعد على توحيد لون البشرة، ويقلل من ظهور حب الشباب. كما أنه يعالج البقع الداكنة، ويجدد خلايا البشرة ويساعد على إنتاج خلايا جديدة. علاوة على ذلك، فإنه يخفف الحكة التي تصيب أصحاب البشرة الجافة، فهو مرطب فعال للبشرة وذلك بفضل غناه بالماء.