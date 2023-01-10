“عروبة عند العلوي؟ عروبة شو؟”.. كلام لأنطوان زهرة يشعل الغضب في جبل محسن

يسودُ غضبٌ شعبي كبير وتوتّر في منطقة جبل محسن بمدينة طرابلس بعد استهزاءٍ علني للطائفة الإسلامية العلوية من قبل نائب القوات السابق أنطوان زهرة ويطالب أهالي المنطقة زهرة بالإعتذار. كما أقفلوا طريق سكة الشمال بالكامل. وكان زهرة قد قال في برنامج “بدنا الحقيقة” عبر صوت بيروت انترناشيونال: “عروبة عند العلوي؟ عروبة شو؟”.

وقال العلويون في جبل محسن: “إن عروبتنا متأصلة ولم تعبث بها الأيادي الصهيونية ولا الأميركية عروبتنا كتبها بالعصر الحديث الشيخ صالح العلي مروراً بالقائد الخالد وصولاً للقائد المفدى دفاعاً عن كل شبر من الوطن العربي .”









النائب حيد ناصر أسف من جهته لأن يصل مستوى الحقد عند بعض السياسيين الذين يفتشون عن قضية وانتماء من خارج الحدود، الى درجة التهريج، فيسيء الى طائفة بأكملها، عريقة بكرامتها ومواقفها، ومعروفة بوطنيتها وبانتمائها القومي العروبي. ساخرا من التضحيات و من الدماء التي سالت على مذبح العروبة.

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