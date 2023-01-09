جعجع: إذا أراد باسيل أن يصوّت لميشال معوض فأهلاً وسهلاً به

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه “حين يظهر مرشّح من المعارضة قادر على تأمين أصوات أكثر من ميشال معوض نمشي نحن وهو به”.

وأضاف جعجع في حديث للـ mtv: “أهمّ شي ما يجي رئيس متفقين عليه نحنا والتيار الوطني الحر” وليس كلّ اسمٍ يطرحه باسيل مرفوض بمجرد انه آتٍ منه بل نقبل به اذا توافرت لديه المواصفات المطلوبة”.









واشار الى ان “التواصل مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة قائم عبر النائب ملحم الرياشي والنائب طوني فرنجيّة ولكنّه روتيني ولا يشمل الاستحقاق الرئاسي”.

وختم جعجع مؤكداا: “مستعدّ أن أستقبل باسيل اذا وجدنا شيئاً مشتركاً معه وإذا أراد أن يصوّت لميشال معوض فأهلاً وسهلاً به”.