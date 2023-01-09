“بن غفير” يوجه بمنع رفع أي علم فلسطيني في المجال العام

أصدر وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، أوامره للشرطة، بحظر رفع أي علم فلسطيني، في المجال العام.\

وقال بن غفير زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد، في تغريدة عبر “تويتر”: “وجهت الشرطة اليوم لفرض حظر رفع أي علم فلسطيني، أو أي علم يظهر تماهيه مع منظمة إرهابية أو يحرض ضد دولة إسرائيل”.









وأضاف: “سنكافح الإرهاب وتشجيع الإرهاب بكل قوتنا”.

يأتي هذا، بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة (12) الخاصة، تشير إلى توتر شديد بين بن غفير والشرطة الإسرائيلية، بعد تجاهل الأخيرة تعليماته لمنع الاحتفالات بتحرير الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، الذي قضى في السجون الإسرائيلية 40 عاما، وخرج الخميس الماضي.

وفي وقت سابق الأحد، قرر بن غفير، تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين، منفذا تهديده حول هذه الأمر خلال حملته الانتخابية.

وبن غفير، هو وزير الأمن القومي، لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون أول 2022، ووصفتها وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية، بأنها “الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل”.