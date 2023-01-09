نادين_نجيم في المنافسة الرمضانية بمسلسل “وأخيرا”

عادت النجمة اللبنانية نادين نجيم إلى المنافسة الرمضانية مع النجم السوري قصي خولي، مع انطلاق تصوير المسلسل الرمضاني “وأخيرا” من إنتاج صبّاح أخوان.

ويضم مسلسل “وأخيرا” باقة من الممثلين السوريين واللبنانيين أبرزهم: منى واصف، عادل كرم، زينة مكي وسعيد سرحان، كتابة وإخراج أسامة الناصر.









وقد تداول جمهور نادين أن المسلسل مؤلف من خمس عشرة حلقة فقط، وهي الحلقات التي كتبها الناصر، وذلك بعدما ورد في بداية الإعلان عن العمل أن الكاتب هو بلال شحادات والمخرج الناصر، ليتضح مع انطلاق التصوير أن المسلسل سيحمل بصمات الأخير فقط لناحية الكتابة والإخراج، ولكن بسبب ضيق الوقت تعذر عليه استكمال الكتابة فاكتفت الشركة بخمس عشرة حلقة.

وسبق للناصر أن تعاون مع خولي بمسلسل “بارانويا” وهو من إنتاج صبّاح أيضا وعرض قبل فترة وجيزة على منصة “شاهد”.

وكشفت نادين في تصريحات سابقة أن شخصيتها في “وأخيرا” ستكون ذكية وقوية تطمح إلى الوصول دائما للهدف حتى لو كلفها ذلك حياتها، وبنفس الوقت غامضة تخفي وراءها مجموعة من القصص وماضيا مؤلما.

وقبل أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي برد الفنانة نادين على أحد متابعيها، بعدما تمنّى منها أن تعتزل التمثيل في العام 2023.

وعلقت بالقول “شكرا أنك حاضر كل أعمالي ويلي جايي رح يحرق دمك”.

وكانت نادين قد حضرت ببطولة الموسم الثاني من مسلسل “صالون زهرة” برفقة النجم السوري معتصم النهار وحقق العمل نجاحا جيدا.