ابراهيم عن مشاركته في وساطة رئاسية: “ما بفوت انتحاري”!

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في رد حول موضوع دخوله كوسيط في الملف الرئاسي أنه لا يدخل كانتحاري على أي ملف، مشيرا إلى أن الظروف المحلية والدولية لا تساعد حاليا.









واشار اللواء ابراهيم، خلال تقديمه محاضرة بعنوان استشراف المرحلة المقبلة بدعوة من منبر المقاصد الثقافي، إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أراد حوارا لانتاج رئيس محلي ولكن للاسف تم رفضه.

وفي رد على سؤال عن موقعه في العام 2026 وهل يرى نفسه في وزارة الخارجية قال اللواء عباس ابراهيم: “ممكن وانا مستمر بالعمل الوطني”.

وقال إننا “معنيّون بالأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لذلك ما أقوم به ليس خروجاً عن القانون أو قوّة شخصيّة، بل القوّة مستمدّة من القانون وكل من يطبّق القانون هو الأقوى بالمُطلق”.

وفي السياق، أكد أنّه “بعد شهرين يتوجب علي التقاعد وحتى الآن لم يصدر أيّ قرار بالتمديد، ولكن لا نعلم ما يمكن أن يحدث خلال شهرين”.

وأضاف، “أنا ضد صندوق النقد لأنّه سيكون هناك أثمان كبيرة سيتحمّلها المواطن نتيجة التعامل معه”، مؤكداً أنّ “الوضع الأمني ممسوك، ولا يمكن استهداف القضاء، والهدّامون كثر في لبنان، وهناك الكثير من التسييس في بعض الملفات ففي كل قطيع نعاج سوداء يجب إبعادها”.​

وفي سياق منفصل، أشار الى أن “أزمة جوازات السفر أصبحت في نهاياتها، وفي 15 شباط ستعود آلية جوازات السفر كما كانت عليه في السابق، وقدرة الانتاج ستعود إلى 3 آلاف جواز سفر يوميّاً”.